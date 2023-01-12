El Salvador Yasama Meclisi, dijital varlıkların ihracına ilişkin bir yasaya onay vererek Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıklanan Bitcoin tahvilleri projesinin önünü açmış oldu.

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El Salvador Yasama Meclisi, dijital varlıkların ihracına ilişkin bir yasaya onay vererek Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıklanan Bitcoin tahvilleri projesinin önünü açmış oldu. Bitcoin tahvilleri 2022’nin başından beri üzerinde çalışılan bir konuydu.

Dijital Menkul Kıymet Yasasına Onay Çıktı

El Salvador Yasama Meclisi, dijital varlıkların ihracına ilişkin ‘Dijital Menkul Kıymet Yasası’na onay vererek Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıklanan Bitcoin tahvilleri projesinin önünü açtı.

Yeni yasa, El Salvador’da halka arzlarda kullanılan her türlü dijital varlığın transfer işlemlerine yasal netlik kazandıran yasal zemini oluşturuyor. Ayrıca El Salvador’un dijital varlıklarını yönetmek üzere yeni bir devlet kurumunun oluşturulmasını sağlıyor. Bitcoin tahvilleri konusu 2022’nin başından beri üzerinde çalışılan ancak sürekli olarak gecikmelerin yaşandığı bir konuydu.

Volkan tahvilleri de olarak bilinen bu yatırım araçları, yüzde 6,5’lik yıllık getiriye sahip. 2021’in Kasım ayında El Salvador’da düzenlenen Bitcoin organizasyonunda Başkan Nayib Bukele tarafından açıklanan Bitcoin tahvilleri projesi, 1 milyar dolarlık tahvil çıkarmayı hedefliyor. Liquid Ağı’nda çıkarılacak olan tahvillerin 500 milyon dolarlık kısmı direkt Bitcoin yatırımı yaparken, diğer yarısı bölgedeki Bitcoin madencilik altyapısına harcanacak. Bitcoin şehri projesi de bu şekilde finanse edilecek.

Yerel medya kuruluşu ElSalvador.com’a göre ülkedeki muhalefet kanadı, dijital varlık düzenlemesinin kara para aklama, vergi kaçırma ve daha fazla borçlanmayı kolaylaştıracağını savunuyor.

Yasa Çeşitli Kuralları Beraberinde Getiriyor

Yasayla birlikte El Salvador’daki dijital varlık hizmet sağlayıcılarının bir kayıt sürecini tamamlamaları ve önerilen yasa kapsamında çeşitli kurallara uymaları gerekecek. Bu kuruluşlar, ‘faydaları, kısıtlamaları ve sınırları’ da dahil olmak üzere sunmayı planladıkları dijital varlıkların bir listesini sağlamak zorunda kalacaklar. Ayrıca, siber güvenlik önlemlerini ve müşteri hizmetlerine dönük yönlerini göstermenin yanı sıra, şirket çalışanlarının adlarını ve unvanlarını da sağlamaları gerekecek.

Dijital varlık ihraç edenlerin ise faaliyet gösterdikleri yargı bölgeleri veya ülkeler hakkında bilgi vermek gibi belirli kurallara da uymaları gerekecek.