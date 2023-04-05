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Son Yükselişi Bilen Analistten Müjde! Bitcoin’de Dudak Uçuklatan Seviye Bu Tarihte Geliyor!

Bitcoin'in (BTC) 2023'deki büyük yükselişini öncesinden öngörerek pozisyon alan kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para için dudak uçuklatan fiyat hedefini paylaştı.
10:05
5 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) 2023’deki büyük yükselişini öncesinden öngörerek pozisyon alan kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para için 2024 sonu fiyat hedefini verdi. İşte analistin BTC için dudak uçuklatan fiyat öngörüsü.

Analiste Göre Bitcoin 200 Bin Dolar Yolcusu

Wealth99 YouTube kanalına röportaj veren anonim kripto para analisti Dave the Wave, Bitcoin’in 2024’ün sonuna kadar yaklaşık 200 bin dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Çok yıllı piyasa döngülerinin dip ve tepe noktalarını tahmin ederek Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hareketini çizen logaritmik büyüme eğrilerini kullanmasıyla tanınan bir isim olan Dave the Wave, dikkat çeken fiyat tahminine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Aralık ayı geleneksel olarak iyi bir patlama ayı olmuştur, dolayısıyla bu zirve yıl sonuna denk geliyor. Ve fiyat, bu kanalın tepesine ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum (daha önce ulaşmadı) bu yüzden 180 bin doları düşünüyorum. Bu hala dipten yüzde bin daha düşük. Gerçekçi olmak gerekirse, eğer birisi buradan, ‘alım bölgesinde’ alım yapmış olsaydı bu 7 kat artış anlamına geliyor ki kesinlikle çok iyi. Unutmayın düzeltme olsa bile bu fiyat düşebilir ama LGC eğrisi yükselmeye devam ediyor.

BTC, LGC’de Alım Bölgesinden Çıkıyor

Dave the Wave, genellikle BTC‘nin kısa vadeli fiyat hareketleriyle ticaret yapmaya çalışmadığını, ancak LGC kanalının dip ve tepe kısmı arasındaki uzun vadeli döngülere güvendiğini söyledi. Analist, LGC grafiğine göre BTC’nin alım bölgesinden çıktığını da ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

Sadece fiyatın yönü hakkında spekülasyon yapabileceğimi eklemek isterim. Fiyatın bu kanalda kalacağından eminim, ancak bu kanal içinde belirli bir seviye vermem mümkün değil.

Yakından takip edilen kripto para analisti, “tarihi” bir göstergenin nihayet yeşile döndüğünü söylediği 2022’nin sonunda Bitcoin‘de yükseliş bekleyen tarafa geçmişti. Dave the Wave’in 2022’nin Aralık ayının sonuna doğru yaptığı çağrıdan bu yana BTC’nin değerinin yaklaşık yüzde 70 artırdığı görüldü.

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