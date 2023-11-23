Yatırımcılar heyecanla spot Bitcoin ETF onayını beklerken potansiyel ihraççılar önemli adımlar atıyor. SEC ile görüşmeler sürüyor. İletişimin güçlenmiş olması önemli ve dosyalardaki güncellemeler bu iletişimin teyidi mahiyetinde. Son hamleyse birkaç dakika önce Grayscale cephesinden geldi.

Spot Bitcoin ETF Haberleri

Grayscale S-3 dosyasını güncelledi ve GBTC’nin ticker’ını BTC olarak değiştirme planı resmiyet kazandı. Bloomberg ETF Uzmanı James Seyffart tarafından paylaşılan değişiklik GBTC’nin tröst yerine ETF’e dönüşümü için yeni bir adımı temsil ediyor.

Son 24 saatte GBTC negatif primi yüzde 11’e kadar düştü ve Binance uzlaşısının ardından SEC’in olası onayına dair iyimserlik daha da arttı. James ayrıca şunları söyledi;

“Birçok kişi bunun ne anlama geldiğini soruyor. Hepsini okumadım ancak Grayscale’in SEC ile görüşmelerde bulunduğunu ve SEC ile yapılan görüşmelerin ve SEC’den gelen geri bildirimlerin ardından teklif belgelerinde güncellemeler/değişiklikler yaptığını doğrulayan daha fazla şeyden bahsediyoruz.”

BlackRock ve diğerlerinin de son birkaç gündür dosyalarda güncellemeler yaptığını gördük. ABD için Şükran Günü olduğundan bu güncellemeler bir süre yavaşlayacak. Ancak uzmanlar halen 10 Ocak tarihine kadar ETF onayına yüzde 90 ihtimal veriyor.