Son Dakika: SEC Başkanından İkinci Bitcoin (BTC) Kutlaması! Kriptoyla Barışıyor Mu?

ABD SEC Başkanı kripto para yatırımcıları için önemli günlerden biri olan 31 Ekim’i bu yıl da unutmadı. Hali hazırda spot Bitcoin ETF onayları için kurum incelemeleri sürüyor ve SEC Başkanı konuyla ilgili detay vermiyor. Ancak dosya güncellemelerinden anladığımız kadarıyla iletişim güçleniyor.

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SEC Başkanı ve Bitcoin (BTC)

İlk olarak 2022 yılında Bitcoin’in teknik incelemesinin yıldönümünü kutlayan SEC Başkanı bu yıl da Nakamoto’yu anmayı ihmal etmedi. 2018 yılında MIT’de verdiği derslerde Bitcoin kurucusuna duyduğu hayranlığı ifade eden Gensler göreve geldiği günden bugüne değin spot ETF onaylarını vermiyor. Bugünkü kutlamasında ABD SEC Başkanı şunları yazdı;

“Satoshi Nakamoto Cadılar Bayramı için Satoshi Nakamoto kılığına girseydi, bunu anlayabilecek miydik? Satoshi’nin kriptoyu başlatan ünlü white paper’ının 15. yıldönümü kutlu olsun. Yatırımcıları kandıran tüm kripto şirketleri, menkul kıymetler yasalarına uygun davranmaya başlamalıdır.”

Gensler geçtiğimiz yıl da şu paylaşımı yapmıştı;

“Satoshi Nakamoto‘nun teknik incelemesinin 14. doğum günü kutlu olsun!”

Paylaşımın ardından BTC fiyatı 34.500 dolara kadar yükselse de bu heyecan kısa sürdü. Gensler’ın “yatırımcıları kandıran kripto şirketleri” ifadesi bu alandaki savaşının bitmediğini gösteriyor.