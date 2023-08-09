Kripto para piyasalarının tamamını ilgilendiren Ripple davasında yeni bir gelişme daha oldu. Peki son durum ne? Temmuz ayında çıkan özet karar altcoinlerin lehineydi ancak davanın sonuçlanması beklendiği kadar erken olmayacak. Son mahkeme belgesi davanın güncel durumu ve potansiyel takvimine dair önemli detaylar içeriyor.

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Ripple Davası Son Dakika

Birkaç dakika önce Fox Bussiness’dan Eleanor Terrett tarafından paylaşılan belgeye göre jürili duruşma önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde planlanacak. Bu artık davanın önümüzdeki yıl ikinci çeyrek bitene kadar kesin biçimde sonuçlanabileceğini gösteriyor. Üstelik taraflar arasında uzlaşı olmayacağının da bir kanıtı gibi görünüyor. Yargıç geçtiğimiz ay taraflara uzlaşı görüşmeleri için tarih belirlemelerini söylemişti ancak son karardan anladığımız kadarıyla bu olmayacak.

Yargıç Torres, Mahkeme’nin 2024 ikinci çeyreğinde jürili bir duruşma ayarlamaya çalışacağını söyledi. Torres, her iki tarafa da 23 Ağustos Çarşamba gününe kadar duruşma için karartma tarihleri sunmalarını emretti.

XRP Coin fiyatı haberin ardından ciddi bir hareketlilik yaşamadı.