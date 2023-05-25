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Kripto paralar ABD’nin fazlasıyla gündeminde ve 2024 seçimlerine hazırlanan adaylar stratejilerini oluşturuyor. Kripto artık Biden’ın da eliyle ülkede siyasi bir argümana dönüştü. Bu heyecan verici ve sebeplerini duyduğunuzda muhtemelen siz de heyecanlanacaksınız. Amerika’da neler oluyor?

Bitcoin Son Dakika

Ronald Dion DeSantis Florida valisi olarak görev yapmakta ve önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Bunu Twitter Space odası açarak yaptı ve yüz binlerce insan bu etkinliğe katıldı. Katılım o kadar yoğundu ki Twitter eş zamanlı olarak odaya hizmet veren sunucu sayısını artırmak zorunda kaldı.

Kripto paralar DeSantis’in de gündemindeydi ve şunları söyledi;

“Washington’daki insanlar bundan hoşlanmıyor çünkü kontrol edemiyorlar. Onlar merkezi planlamacılar ve toplum üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorlar, bu yüzden Bitcoin onlar için bir tehdit oluşturuyor ve bu yüzden onu varoluşundan düzenlemek istiyorlar. Bürokrasinin bunu kendi başına yapabilmesi için, hükümeti bizim sesimiz olan insanlara geri vermemiz gerektiğini söylerken kastettiğimiz şey budur. Başkan olarak Bitcoin gibi şeyleri yapabilme kabiliyetimizi koruyacağız. Bu alanda yapabilecekleri her şeyi kontrol etmek gibi bir derdim yok ve mevcut rejimin Bitcoin’i açıkça hedef aldığını ve 4 yıl daha devam ederse muhtemelen onu öldüreceklerini düşünüyorum.”

Kripto Para Müjdesi

DeSantis ve diğer adaylar Bitcoin’e desteklerini açıklıyorlar ve kripto konusundaki yasaklara karşı duruş sergiliyorlar. Biden’ın borç tavanı görüşmeleri başlarken Cumhuriyetçileri kripto yanlısı ilan etmesi ülkedeki seçmenlerden tepki çekmişti. Mayıs ayı boyunca 2024 başkanlık seçiminin kripto para yatırımcısı ABD seçmenleri için son derece önemli olduğundan bahsetmiştik. Florida valisi Ron DeSantis de artık kripto paralara kucak açan potansiyel başkan adayları arasına adını yazdırdı.

Bugün Twitter tarihinin muhtemelen en yoğun katılımlı Space odasında konuşuyordu. Tam 580 bin canlı dinleyici vardı. DeSantis, Musk’la birlikte Twitter Space’i tercih ederek kampanyasını başlatmak için daha geleneksel yollardan kaçındı. Teknik sorunlar yaşanmış olsa da katılımcı sayısı tam bir gövde gösterisine dönüştü.