Kripto paralarda sert satışlar gelebilir. Genesis cephesinde durum pek iyi değil gibi görünüyor.

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Kripto para yatırımcıları enflasyon tarafındaki iyileşmenin ortasında daha fazla yükseliş bekliyordu. Ama piyasaları tehdit eden olumsuzluklar henüz tam anlamıyla çözülmüş değil. Geçtiğimiz yıl en büyük kripto para borç vereni olan Genesis para çekmeleri durdurdu. Ardından SEC konuya el attı. Bu konuda önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Genesis Global Capital, durum hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, bu hafta içinde bir iflas başvurusu için zemin hazırlıyor. Digital Currency Group’un kripto para birimi borç verme birimi, likidite sıkışıklığının ortasında çeşitli alacaklı gruplarla gizli görüşmeler yapıyor. Bloomberg’in daha önce bildirdiğine göre, nakit toplayamazsa iflas başvurusunda bulunması gerekebileceği konusunda uyardı. İlerleyen dakikalarda kripto paralar bu gelişmeyle düşüş yaşayabilir. Bitcoin haberin etkisiyle 21.000 doların altına indi.

Barry Silbert’in DCG’sindeki mali baskı, hedge fonu Three Arrows Capital’in çöküşünden sonra ortaya çıkmaya başladı. Genesis, fonlarının bir kısmını elinde bulundurduğu kripto borsası FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından kısa bir süre sonra Kasım ayında para çekme işlemlerini askıya aldı. Gemini kullanıcılarının Genesis aracılığıyla coinlerini ödünç vermeleri karşılığında getiri elde etmelerini sağlayan bir hizmet olan Gemini Earn de itfaları durdurdu. 17 Ocak tarihli hissedar mektubuna göre DCG 3 aylık temerrüt ödemelerini askıya aldı.

Kripto Paraların Geleceği

Genesis ve DCG’nin iflası FTX borsasının yaşattığı olumsuzluğun en az 3 katı olacaktır. Eğer söylendiği gibi Genesis bu hafta iflasını açıklarsa bu durum DCG ve Grayscale gibi kardeş şirketleri de son derece olumsuz etkileyecek. Yaklaşık 2 haftadır kripto para piyasaları bu ihtimali düşünmek istemiyor ve aralıksız yükselişini kesmiyor. Ancak artık zaman daralıyor olabilir. Bundan dolayı özellikle vadeli işlemlerde pozisyon taşıyan yatırımcıların doğru stop bölgeleri belirlemesi faydalı olabilir.

Kasım ayından bu yana Genesis’in kripto paralar için nasıl büyük bir çöküşü tetikleyebileceğinden bahsediyorduk. Zamanlaması son derece kötü olsa da 55 günü aşkın süredir Genesis müşteri varlıklarını alıkoyuyor. Bu durumun daha fazla devam etmesi pek olası değil. Özellikle SEC’in konuya müdahil olduğu ortamda Genesis’in geciken iflasının biran önce gerçekleşmesi muhtemel. DCG, Kasım ayında Genesis’in 500 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti ancak birkaç hafta önce borçların 3 milyar doları aştığı ortaya çıktı.

Kripto borç veren iflaslarının sonuncusu Genesis ile tamamlanacak gibi görünüyor. 2021 yılı boğasının katalizörü olan kripto hedge fonlar 2023 Ocak ayına gelmemize rağmen ayı piyasalarının derinleşmesinde itici güç rolünde.

Güncelleme: The Block kaynaklarına göre alacaklılar önceden hazırlanmış iflas planı kapsamında DCG varlıkları karşılığında 1-2 yıllık ertelemeyi kabul edebilirler.