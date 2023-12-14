Son Dakika: FED’in Faiz Kararı İle Bitcoin 43.000 Dolar Seviyesine Ulaştı

Kripto para piyasasında Bitcoin önderliğinde 11 Aralık’ta yaşanan 2023 yılının en büyük günlük düşüşünün ardından gözler 13 Aralık’ta gerçekleşen FED toplantısına çevrilmişti. Sürece dair analistler başta olmak üzere yatırımcıların çekimser kalması ise piyasalarda derin bir sessizliğe neden olmuştu. Ancak gerçekleşen toplantının ardından Bitcoin yazının yazıldığı sırada günlük %3’lük artış ile 42.853 dolardan işlem görmeyi başardı.

FED Faizleri Sabit Bıraktı

FED’in saat 22:00’de gerçekleşen toplantıda faizleri sabit bırakması başta ABD Dolar Endeksi’nin düşmesini sağladı ve ardından FED Başkanı Powell’ın faizler konusunda iyimser bir görüş sergilemesi ile birlikte Bitcoin fiyatında önemli bir artış yaşandı. Bu süreçte Bitcoin son günlerin en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı.

Bitcoin 15 dakikalık grafikte yükselen kanal formasyonunun hacimli bir kırılım yaşaması ise yaşanan sürecin ardından geldi. Wall Street açılışı ile birlikte 42.200 dolar direncini aşamaya Bitcoin, Powell’ın da faiz indirimi konusunda ılımlı bir görüş paylaşmasının ardından önemli bir ivme kazandı ve ilerleyen sürece yönelik olumlu bir senaryonun öne çıkmasını sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.