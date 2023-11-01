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  •   Son Dakika: Fed Faiz Kararı Açıklandı, Kripto Paralar, Bitcoin, Altın, Dolar Hepsini İlgilendiriyor

Son Dakika: Fed Faiz Kararı Açıklandı, Kripto Paralar, Bitcoin, Altın, Dolar Hepsini İlgilendiriyor

21:00
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının eskisi kadar olmasa da heyecanla beklediği faiz kararı nihayet açıklandı. Neden eskisi kadar heyecanla değil? Çünkü faiz kararı zaten büyük ölçüde kesinleşmişti. Ancak gelen veriler sürpriz bir karara da neden olabilir. Peki Fed’in faiz kararıyla birlikte biraz önce yaptığı resmi açıklamanın detayları neler?

İçerik Rehberi

Fed Faiz Kararı Son Dakika

Yaklaşık 1 dakika önce Fed faiz kararının açıkladı. Powell ve ekibi bir süredir faiz artışlarını zaten duraklatmıştı. Ancak istihdam, ücret artışları, açık iş pozisyonları gibi kritik verilerde beklenen rakamları göremedik. Bununla birlikte yarın ve Cuma günü gelecek verilerden de yatırımcılar pek umutlu değil.

Fed’in istediği şey ekonominin trend üzerinde büyümesinin durması ve istihdam gevşerken ücret artışlarının yavaşlaması. Ancak ABD ekonomisini istenen hızda Fed’in istediği yöne gitmiyor. Bilanço daraltmaya devam eden Fed faiz artırımlarına ara verse de sıkılaşmaya devam ediyor. Üstelik krediye erişimin zorlaşması da Fed’in faiz artışı yerine farklı kanallardan ekonomiyi sıkmasına yardımcı oluyor.

Peki bugün ne oldu? Fed faizleri artırmadı, detaylarsa şöyle;

“ABD bankacılık sistemi sağlam ve dirençlidir. Hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı finansal ve kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı yaratması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini korumaktadır. Komite enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmektedir. Kurul, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir. Buna ek olarak Kurul, daha önce açıkladığı planlarında belirtildiği üzere, Hazine tahvilleri ve menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir. Kurul, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir. Kurul’un değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesini dikkate alacaktır.”

21:30’da Powell konuşacak, yapacağı açıklamalar ve ton oldukça önemli.

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