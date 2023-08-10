Bugün 15:30’da gelen enflasyon verisinin ardından Fed üyelerinden ilk açıklamalar geldi. Konuşan Mary Daly’di. Enflasyona dair değerlendirmelerde bulunan Fed üyesi aşırı iyimserlikten uzak görünüyordu. Birçok yatırımcı enflasyondaki artışın ortasında endişelenirken Daly düşüşün devam edeceğini tahmin ediyor.

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Fed Son Dakika

Yazı hazırlandığı sırada konuşmasına devam eden Mary Daly beklendiği üzere son gelen enflasyon verisini değerlendirdi. Kripto para yatırımcıları için son derece kritik olan Fed faiz kararları bu gelen verilere bağlı olarak şekilleniyor. Bu yüzden gelen verileri en iyi Fed üyeleri değerlendirebilir. Daly hali hazırda faiz kararında oy hakkı olmayan üyelerden ve Şahin/Güvercin yerine ortada bir duruşu var.

Daly şunları söyledi;

“Faiz indirimine ilgin değerlendirmeleri önümüzdeki yıl yapacağız. Ekonomiye ve enflasyonun o dönemki durumuna bağlı olacak. İzleyeceğimiz kısım konut hariç temel hizmetler enflasyonu, çünkü şu ana kadar fazla ilerleme kaydetmedi. Mal fiyatları enflasyonu düşüyor ki bu önemli, barınma fiyatları enflasyonunun da düşeceğini öngörüyoruz. Enflasyon verileri doğru yönde. Ekonomide yavaşlama görüyorum ancak halen istenen seviyede değil. Eylül toplantısına kadar daha çok fazla veri gelecek. Enflasyon verileri henüz zaferin bizim olduğunu söylemiyor. Veriler büyük ölçüde beklediğimiz gibi geldi.”

Uzun lafın kısası Fed sıkı para politikasını en erken önümüzdeki yıl gevşetecek. Eylül ayı toplantısındaki karar da 20 Eylül tarihine kadar gelecek verilere göre belirlenecek. Ay sonu yapılacak Jackson Hole toplantısı da en az faiz kararı kadar kritik öneme sahip olacak. Bugünlerde gelecek Fed açıklamaları kripto para piyasalarının önümüzdeki 2 ayı fiyatlaması için kritik öneme sahip şimdilik güncel görünüm sıkılaşma süreceği için kripto aleyhine.