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  •   Son Dakika: Elon Musk Müjdeyi Verdi Sadece Saatler Kaldı! Kripto Yatırımcıları Tetikte!

Son Dakika: Elon Musk Müjdeyi Verdi Sadece Saatler Kaldı! Kripto Yatırımcıları Tetikte!

Özet

  • Elon Musk eğer logoyu beğenirse yarın X App'in canlıya alındığını görebiliriz.
  • WeChat alternatifi olacak proje kripto yatırımcıları tarafından yakından izleniyor.
  • Musk'ın yeni uygulamadaki potansiyel DOGE sürprizi meme coinin fiyatını yükseltebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
07:36
23 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Muzip milyarderin yıllardır gerçekleştirmek istediği büyük bir hayali var. Artık buna hiç olmadığı kadar yakın. Kripto Twitter’ın büyük kısmı halen uyurken muzip milyarder birkaç dakika önce önemli bir paylaşım yaptı. Buna göre yakında heyecanla beklenen büyük duyurunun resmen paylaşıldığını görebiliriz.

İçerik Rehberi

X App Başlatılıyor

Twitter’ın patronu birkaç dakika önce kendi hesabından yaptığı paylaşımda X App için ilerleyen saatlere işaret etti. Elon Musk hali hazırda Çin ve Asya’da kullanılan WeChat’in alternatifi olan bir süper uygulamayı hayata geçirmek istiyor. Burada mesajlaşmadan ödemelere kadar her şey olacak. Kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bölüm ise ödemeler konusudur.

Elon Musk şunları söyledi;

“Bu gece yeterince iyi bir X logosu gönderilirse, yarın dünya çapında canlı yayına geçeceğiz.”

Twitter’ın satışı sürecinde önemli ölçüde artış yaşayan DOGE fiyatı bu lansmanda adının geçme ihtimaliyle yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Ödemeler konusunda kripto şimdilik (yapılan lisans başvurularına göre) askıya alındı. Ancak yeni uygulamada (daha önce Twitter’da olduğu gibi) heyecan yaratmak açısından DOGE’un maskot olarak kullanılması fiyatı hızla yukarı çekebilir.

Önümüzdeki saatlerde gelecek duyurular kripto para yatırımcılarını daha da heyecanlandıracağa benziyor.

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