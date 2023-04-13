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Son Dakika: Dünya Devleri Kripto İçin Birleşiyor! Bu Ortaklık Çok Konuşulacak!

Kripto para piyasalarındaki hareketli günlerin ardından dünya devleri ülkelerin içinde bulunduğu oldukça kritik bir anlaşma duyuruldu! İşte detaylar!
15:23
13 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu, İngiltere’nin ilk düzenlenmiş Bitcoin endeks vadeli işlemleri ve options türevlerinde ticaret ve takasını sunmak için Küresel Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar (GFO-X) ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Dev Kripto Para Ortaklığı!

Kripto para teknolojisi için küresel bir merkez olmayı hedefleyen İngiltere, şu anda düzenlenmemiş olan kripto para birimleri için gelecekteki kurallar hakkında bu yılın başlarında bir kamuoyu istişaresi başlattı. Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi tarafından lisanslanan GFO-X, dijital varlık türevleri ticareti yapmak isteyen küresel kurumsal yatırımcılara yönelik bir başlangıç ​​platformudur.

LSEG’nin Paris merkezli LCH SA takas birimi, GFO-X’te işlem gören nakit ödemeli dolar cinsinden dijital varlıklar için yeni, ayrılmış bir takas hizmeti olan DigitalAssetClear’ı tanıtacak. Yeni hizmetin, Fransız düzenleyicilerin onayını bekleyen bu yılın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. GFO-X yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

GFO-X, zaman içinde küresel düzenlenmiş dijital varlık piyasalarına 7/24 ticaret sağlama hedefiyle, geleneksel bir pazar yapısı içinde yeni teknolojilerden verimlilik elde etmek için ilk adımları atıyor.

“BTC’de Güvenli Ortam!”

Köklü bir ana akım takas şirketinin dahil edilmesi, FTX borsası da dahil olmak üzere kripto para sektöründeki çöküşlerin ardından yatırımcılara güven vermeyi amaçlıyor. GFO’nun CEO’su ve kurucu ortağı Arnab Sen konu hakkında şunları söyledi:

Dijital varlıkların ticaretindeki son piyasa olayları, büyük finans kurumlarının müşterilerinin varlıklarını korurken geniş ölçekte ticaret yapabilecekleri güvenli, düzenlenmiş bir yer ihtiyacını vurguladı.

LCH DigitalAssetClear başkanı Frank Soussan, Bitcoin endeksi vadeli işlemlerinin ve opsiyonlarının, kurumsal yatırımcılar arasında artan ilgiyle hızla büyüyen bir varlık sınıfı olduğunu belirtti. Frank Soussan açıklamalarında şunları vurguladı:

Bu ürünler için likit, düzenlenmiş bir pazar oluşturmak ve güvenli büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için GFO-X ve benzer şekilde piyasa katılımcıları ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

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