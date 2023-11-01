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Son Dakika: Dev Bitcoin Balinası Şirketten Yeni Kripto Alım Duyurusu

23:39
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için zor bir gündü ancak geçti. Powell bugün önemli açıklamalarda bulundu. Kısa süre sonra da Michael Saylor Ekim ayında yaptıkları alımın detayını paylaştı. En büyük Bitcoin balinalarından olan Saylor’un şirketi devasa miktarda BTC tutuyor.

İçerik Rehberi

MicroStrategy Bitcoin Alımı

MicroStrategy ikinci çeyrek sonundan bu yana 167 milyon dolar değerinde 6067 BTC satın aldı. Ekim ayındaysa 155 BTC aldı. 31 Ekim itibariyle şirketin toplam 4,69 milyar dolar değerinde 29.586 dolar maliyetli 158.400 BTC’si bulunuyor. Toplam Gelirler bir önceki yıla göre %3 artışla 129,5 dolar oldu. Bunun 66 milyon dolarlık kısmı abonelik ve yazılım ürünlerinden geliyor.

Şirket son çeyrek raporunda şunları yazdı;

“İkinci çeyreğin sonundan bu yana 6.067 Bitcoin ekleyerek toplam bitcoin varlığımızı 158.400 Bitcoin’e çıkardık. Bitcoin alma ve tutma konusundaki kararlılığımız, özellikle de kurumsal benimseme potansiyelinin arttığı umut verici bir ortamda, güçlü kalmaya devam ediyor. Güçlü bilançomuzu büyütmeye devam ederken, 3. çeyrek faaliyet sonuçlarımız ve toplam gelirlerimizdeki büyüme, yazılım işimizin esnekliğini yansıtıyor ve iş zekasında yapay zekadan yararlanmak için sağlam bir temel oluşturuyor”.

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