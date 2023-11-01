Son Dakika: BTC ve Kripto Paralar Neden Yükseliyor? Coinbase Hangi Müjdeyi Verdi?

Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden 34.800 doları aştı ve kritik direnç bölgesi olan 35.000 doları hedefliyor. Biraz önce Coinbase borsası önemli bir duyuru yayınladı ve bu haber kriptoya daha fazla talep getirebilecek cinsten.

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Bitcoin ve Kripto Neden Yükseliyor?

Coinbase borsası biraz önce bireysel yatırımcılar için kripto vadeli işlemlerin başlatılacağını açıkladı. İlk aşamada BTC ve ETH için kaldıraçlı işlemler başlatılacak. Bölgede regüle kaldıraçlı işlemlerin Coinbase tarafından sunulacak olması talebin arttığı boğa sezonunda daha fazla likiditenin kripto paralara akmasına neden olabilir.

Bu haberin ardından BTC fiyatın 34.880 doları aştı ve yazı hazırlandığı sırada 34.800 dolarda bulunuyor. Coinbase duyurusunda şunlar yazıyordu;