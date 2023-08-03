Kripto para piyasalarının merakla beklediği ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi dakikalar öncesinde yayımlandı. ABD ekonomisinin ne durumda olduğuna dair ciddi gözlemler sunan veride son durum ne?

ABD’den Kritik Veri!

ABD, kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesinden bu yana önemli bir pazar olmuştur. Birçok büyük kripto para birimi borsası ABD merkezlidir ve ABD yatırımcıları kripto varlıklarına büyük ilgi göstermekte. Bununla birlikte ABD’de kripto para birimleri ve Blockchain teknolojisi ile ilgili yasal düzenlemeler, henüz tam olarak netleşmedi. Düzenleyici organlar, kripto para birimlerinin düzenlenmesi ve kullanımı konusunda belirsizliklerle karşı karşıya. Bu belirsizlikler, yatırımcılar ve işletmeler için bazı riskler oluşturabilir. Ancak uzmanlara göre belirsizliğin giderilmesi fiyatlarda ciddi etkiler uyandırabilir.

Amerika Birleşik Devletleri verileri geçtiğimiz dönemlerde de kripto para piyasalarını oldukça yakından etkilemişti. Uzmanların tekrar tekrar yinelediği durum olan güçlü ABD ekonomisinin riskli varlıklar için bir düşüş işareti anlamına geldiği uyarıları belirtmekte fayda olabilir. İşte ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları: Beklenti: 225K Önceki: 221K Açıklanan: 227K.

ABD Verilerinin Bitcoin’e Olası Etkisi!

Bununla birlikte kripto para uzmanlarına göre, açıklanan verilerin ABD dolarını güçlendirecek bir biçimde olması başta lider kripto para birimi olan Bitcoin olmak üzere genel kripto piyasalarında düşüşe neden olabilir. Geçtiğimiz dönemlerdeki ele alınan verilere göre, dolar endeksindeki yükseliş kripto para piyasalarında fiyat düşüşlerine neden olmuştu. Ayrıca yılbaşından bu yana değer kazanımını sürdüren Bitcoin, Fed açıklamaları ve enflasyon verileri sonrasında 30.000 dolarlık kritik bölgeyi aşağı yönlü kırdı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), dijital dolar gibi merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) üzerinde çalışmalara başlamıştı. Dijital dolar, geleneksel para birimlerinin dijitalleştirilmiş bir sürümü olacak ve potansiyel olarak finansal sisteme yeni bir boyut kazandırabilir. CBDC’ler, kripto para birimleri ile geleneksel finansal sistem arasındaki dengeyi belirleyebilir.