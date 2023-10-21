Son Dakika: Bitcoin (BTC) 30.300 Doları Aştı! Kripto Paralar 7 Sebepten Yükseliyor?

Bitcoin fiyatı birkaç dakika önce 30.300 doları aştı ve yazı hazırlandığı sırada 30.200 dolarda bulunuyor. Peki artışın sebebi ne? Günlerdir dikkat çektiğimiz iyimserlik son birkaç ayda yaşanan başarısız testlerin unutulmasına neden oluyor. Kripto para yatırımcıları BTC yeni zirvelerde günlük kapanışlar yaparken altcoinlere tekrar ilgi gösteriyor.

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Bitcoin Neden Artıyor?

Bunun birçok sebebi var ancak ana gerekçe ETF onayının eşiğinde olmamız. BTC için spot ETF onayı en az 150 milyar dolarlık kurumsal ve nitelikli yatırımcı girişi anlamına geliyor. Bu da piyasa değerinin tekrar 1 trilyon dolar eşiğini aşmasına yardımcı olabilecek rakamın ta kendisi. GBTC için ETF’e dönüşüm süreci başladı ve SEC yolu daha fazla yokuşa sürebilecek gibi görünmüyor.

Mahkeme SEC’e vadeli BTC ETF onayı verirken Spot ETF retlerinin mantıklı olmadığını söyledi.

ABD’li Temsilciler tarafından yazılan mektup SEC’i mevcut negatif yaklaşımı nedeniyle onaylamadığı ETF’lerle ilgili suçluyor. Hatta gelecekte bu tutumunuzu açıklayamazsınız uyarında bile bulunuldu.

Ripple davasında SEC büyük bir yenildi aldı ve özet karar mağlubiyetinin ardından şimdi yöneticilerle ilgili davayı düşürdü.

JPMorgan bu yıl spot Bitcoin ETF onayının geleceğine inanıyor.

bu yıl spot Bitcoin ETF onayının geleceğine inanıyor. Bloomberg ETF uzmanları en geç önümüzdeki yıl ETF onayına %95 ihtimal veriyor.

ETF uzmanları en geç önümüzdeki yıl ETF onayına %95 ihtimal veriyor. BlackRock CEO’su Pazartesi günü yaşanan yükselişi “bastırılmış talep” olarak tanımladı ve kriptoya ilginin artmaya devam edeceğini söyledi.

Tüm bunları üst üste koyduğumuzda bir de Fed’i hatırlamamız gerekiyor. Uzun vadeli tahvil getirileri yeni zirveler yaparken Powell geçen hafta daha fazla sıkılaşmanın bu artışla gerçekleşiyor olabileceğini vurguladı.

Sonuç olarak BTC birden fazla gerekçeye bağlı olarak yükseliyor. Ancak birkaç sorun var. Kümülatif hacim halen 40 milyar dolar altında ve borsalarda likidite halen sığ. Yani bütün iyimserliğe rağmen madenci satışlarıyla (son düşüş bu yüzdendi) fiyat tekrar yükselişe başladığı 27.300 dolar bölgesine dönebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.