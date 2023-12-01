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Son Dakika: Bitcoin 38.999 Dolar Oldu, Peki Ama Neden?

Özet

  • Kasım ayı boyunca makro cephede gelen veriler kripto lehineydi.
  • 2024 yılından beklentisi yüksek olan yatırımcıların risk iştahı yüksek.
  • Uzmanlar 10 Ocak tarihine kadar Spot BTC ETF onayına nerdeyse kesin gözüyle bakıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi Aralık ayına da oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. BTC fiyatı 39.000 sınırına kadar yükseldi. Binance davasıyla alakalı uzlaşının ardından piyasalardaki iyimserlik arttı. Daha da önemlisi bugün Powell bazı önemli açıklamalarda bulundu. Makro cephedeki gelişmelerle desteklenen BTC yeni zirvelere koşuyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kasım ayı boyunca gelen verilerin neredeyse tamamı kripto paraların lehineydi. Petrol fiyatı yükselişini durdurdu ve enflasyondaki düşüş heyecan verici seviyede. Üstelik PCE ve ÜFE gibi önemli enflasyon göstergelerinde de düşüş devam ediyor. Bugün son gelişmeleri değerlendiren Powell artık denge noktasında olduklarını ve enflasyondaki düşüşün devam etmesini umduğunu söyledi.

Heyecan verici olansa artık 2024 yılının gölgesinin üzerimize düşmüş olmasıdır. 2021 yılı öncesine benzer şekilde yatırımcılar önümüzdeki aylardan ve yeni yıldan umutlu. Eğer Bloomberg ETF Uzmanları yanılmazsa yüzde 90 ihtimalle 40 gün sonra spot Bitcoin ETF onaylarının geldiğini göreceğiz.

Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Bitcoin fiyat 39.000 dolara ulaşıyor. Birkaç dakika önce 38.999 dolara kadar yükselen BTC fiyatının yeni bir düzeltmeden önce kritik bölgeyi aştığını görebiliriz. Yıl sonu için 40.000 doları hedefleyen analistler ikinci çeyrekte şiddetli eleştirilere maruz kalırken şimdi tebrikleri almak için hazır bekliyor.

Elbette kripto paralar sürprizlerle dolu ve Binance ile SEC arasındaki mücadele sürerken, Şubat ayında CZ’nin mahkeme kararını öğreneceğini biliyorken zafer sarhoşluğuna kapılmak için de erken olabilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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