Son Dakika: Bitcoin 38.999 Dolar Oldu, Peki Ama Neden?

Kral kripto para birimi Aralık ayına da oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. BTC fiyatı 39.000 sınırına kadar yükseldi. Binance davasıyla alakalı uzlaşının ardından piyasalardaki iyimserlik arttı. Daha da önemlisi bugün Powell bazı önemli açıklamalarda bulundu. Makro cephedeki gelişmelerle desteklenen BTC yeni zirvelere koşuyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kasım ayı boyunca gelen verilerin neredeyse tamamı kripto paraların lehineydi. Petrol fiyatı yükselişini durdurdu ve enflasyondaki düşüş heyecan verici seviyede. Üstelik PCE ve ÜFE gibi önemli enflasyon göstergelerinde de düşüş devam ediyor. Bugün son gelişmeleri değerlendiren Powell artık denge noktasında olduklarını ve enflasyondaki düşüşün devam etmesini umduğunu söyledi.

Heyecan verici olansa artık 2024 yılının gölgesinin üzerimize düşmüş olmasıdır. 2021 yılı öncesine benzer şekilde yatırımcılar önümüzdeki aylardan ve yeni yıldan umutlu. Eğer Bloomberg ETF Uzmanları yanılmazsa yüzde 90 ihtimalle 40 gün sonra spot Bitcoin ETF onaylarının geldiğini göreceğiz.

Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Bitcoin fiyat 39.000 dolara ulaşıyor. Birkaç dakika önce 38.999 dolara kadar yükselen BTC fiyatının yeni bir düzeltmeden önce kritik bölgeyi aştığını görebiliriz. Yıl sonu için 40.000 doları hedefleyen analistler ikinci çeyrekte şiddetli eleştirilere maruz kalırken şimdi tebrikleri almak için hazır bekliyor.

Elbette kripto paralar sürprizlerle dolu ve Binance ile SEC arasındaki mücadele sürerken, Şubat ayında CZ’nin mahkeme kararını öğreneceğini biliyorken zafer sarhoşluğuna kapılmak için de erken olabilir.