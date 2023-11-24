Son Dakika: Bitcoin 38.000 Dolar Oldu Şimdi Ne Olacak?

Kral kripto para birimi birkaç dakika önce 38.000 dolar seviyesini aştı ancak hızlı kar satışlarıyla birlikte 37.700 dolara döndü. Bu etkileyici çünkü uzun süredir test ettiği ancak aşamadığı bir bölgeydi. Fiyat eğer 38.000 doları geri alır ve üzerinde kapanışlar yaparsa altcoinleri oldukça güzel günler bekliyor diyebiliriz.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bunun aslında “Bitcoin yükselişi neden geç başladı?” şeklinde sormamız gerekiyor. Bu haftanın başında Binance konusunda ABD uzlaşmaya yanaştı ve CZ istifa etti. Kripto para yatırımcılarını tedirgin eden en büyük risklerden biri ortadan kalktı. Üstelik gelecekteki risklerin minimize edilmesi için şirkete denetçi de atanıyor. Bu da Binance borsasının temiz bir sayfa açtığını ve artık kurallara tam olarak uyacağını gösteriyor.

SEC’in itirazı Binance tarafından domine edilen piyasalarda spot Bitcoin ETF onayının ciddi negatif (yatırımcılar için) sonuçları olabileceğiyle ilgiliydi. Bugün olmasa da gelecekte regüle olmayan borsaların elindeki piyasalar yatırımcılar lehine anormal dalgalanmalar yaşayabilirdi.

Şimdi Bitcoin fiyatının 38.000 doları aşıp Binance olayının boğa sinyali olduğunu teyit etmesi gerekecek. Bundan sonraki süreçte altcoinlerin fiyatını katladığı günler görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.