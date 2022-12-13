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Son Dakika! Binance’ta Yaratan Veren Gelişme..! İşte Ayrıntılar!

Kripto para piyasası eşi benzeri görülmemiş bir türbülanstan geçerken, merkezi borsalarda meydana gelen gelişmeler endişeye neden oluyor. 
14:00
13 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası eşi benzeri görülmemiş bir türbülanstan geçerken, merkezi borsalarda meydana gelen gelişmeler endişeye neden oluyor.

Binance ve Vadeli İşlemler!

Güncel verilere göre, Binance‘tan para çekme işlemleri son 24 saatte 500 milyon doları geçti. Analitik şirketi Coinglass’tan alınan veriler, Binance’ın BTC bakiyesinin 30.000 BTC’nin üzerinde azaldığını gösteriyor. FTX krizinin yarattığı domino etkisi devam ederken, Binance geçen haftalarda rezerv kanıtını paylaşmıştı. Reuters’in dün ‘Binace ve kara para aklama iddiaları’ başlıklı haberinin ardından borsanın CEO’su yatırımcılara FUD uyarısında bulunmuştu.

Coinglass’a göre, kullanıcılar an itibariyle 30.300 BTC (515 milyon dolar) çekti. Binance’in Vadeli İşlemleri kullanıcıların geri bildirimlerine göre şu anda düzgün çalışmıyor. Binance CEO’su daha önce yatırımcılara endişe etmeleri için herhangi bir neden olmadığını söylemişti.

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