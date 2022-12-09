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Son Dakika! Binance CEO’sundan Çok Konuşulacak FTX Açıklaması!

FTX krizinin yankıları hem ABD'de hem de küresel çapta devam ederken, Binance CEO'su Chanpeng Zhao'dan kritik açıklamalar geldi. 
12:41
9 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinin yankıları hem ABD’de hem de küresel çapta devam ederken, Binance CEO’su Chanpeng Zhao’dan kritik açıklamalar geldi.

CZ, Kevin O’Leary’i Eleştirdi: ‘Cidden..?’

İş adamı Kevin O’Leary, 6 Aralık’ta Yahoo Finance ile yaptığı bir röportajda, FTX’in çöküşündeki önemli detyaların enine boyuna araştırılmasını istemişti. Ünlü yatırımcı, iflas ederek piyasaya büyük darbe vuran FTX eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF)’nin dolandırıcılık yaptığına dair güvenilir kanıtlar ortaya çıkmadığı sürece masum olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu. O’Lerary,  yatırımcıların paralarını geri alabilmeleri için borsadaki paranın nerelere aktarıldığını ortaya çıkarmak amacıyla FTX’in denetlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Uzman yaptığı açıklamada ”Herhangi bir suçun ispatlanana kadar masumsun’ savını destekleyen insanlardanım. Ben buna inanıyorum ve gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını  istiyorum‘ ifadelerini kullanmıştı.

Kevin O’Leary, iflasını duyuran kripto para borsası FTX‘in sözcüsü olarak görev yapması için kendisine 15 milyon dolar ödendiğini iddia ederken, 10 milyon dolar kaybettiğini açıkladı. Bugün bu durum hakkında bir tweet atan Binance CEO’su CZ ”Görünüşe göre 15 milyon dolar sadece O’Leary’nin fikirlerini değişmekle kalmadı  aynı zamanda onu bir dolandırıcıyla aynı konuma getirdi. O’Leary cidden SBF’yi mi savunuyor?” açıklamasını yaptı.

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