FTX krizinin yankıları hem ABD'de hem de küresel çapta devam ederken, Binance CEO'su Chanpeng Zhao'dan kritik açıklamalar geldi.

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FTX krizinin yankıları hem ABD’de hem de küresel çapta devam ederken, Binance CEO’su Chanpeng Zhao’dan kritik açıklamalar geldi.

CZ, Kevin O’Leary’i Eleştirdi: ‘Cidden..?’

İş adamı Kevin O’Leary, 6 Aralık’ta Yahoo Finance ile yaptığı bir röportajda, FTX’in çöküşündeki önemli detyaların enine boyuna araştırılmasını istemişti. Ünlü yatırımcı, iflas ederek piyasaya büyük darbe vuran FTX eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF)’nin dolandırıcılık yaptığına dair güvenilir kanıtlar ortaya çıkmadığı sürece masum olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu. O’Lerary, yatırımcıların paralarını geri alabilmeleri için borsadaki paranın nerelere aktarıldığını ortaya çıkarmak amacıyla FTX’in denetlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Uzman yaptığı açıklamada ”Herhangi bir suçun ispatlanana kadar masumsun’ savını destekleyen insanlardanım. Ben buna inanıyorum ve gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını istiyorum‘‘ ifadelerini kullanmıştı.

Kevin O’Leary, iflasını duyuran kripto para borsası FTX‘in sözcüsü olarak görev yapması için kendisine 15 milyon dolar ödendiğini iddia ederken, 10 milyon dolar kaybettiğini açıkladı. Bugün bu durum hakkında bir tweet atan Binance CEO’su CZ ”Görünüşe göre 15 milyon dolar sadece O’Leary’nin fikirlerini değişmekle kalmadı aynı zamanda onu bir dolandırıcıyla aynı konuma getirdi. O’Leary cidden SBF’yi mi savunuyor?” açıklamasını yaptı.