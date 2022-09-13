Reklam
Al / Sat

Son Dakika: Biden Konuştu! Enflasyon ve Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Bidem oldukça iyimser görünüyor ancak Powell "siyasi baskı" konusunda zaten söyleyeceğini söylemişti. Peki neler oluyor?
17:05
13 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Başkanı Biden kısa süre önce gelen enflasyon verisiyle alakalı konuştu. Birkaç gündür BTC fiyatının düşüşüyle ilgili uyarıyorduk. Nitekim enflasyon verisinin ardından 1.500 doları aşan kayıp yaşandı. Kripto para yatırımcıları ilerleyen günlerde piyasadaki volatilitenin artabileceğinin farkında olmadır. Bu hafta son derece kritik.

Biden Son Dakika Açıklamaları

Enflasyon vatandaşların olduğu kadar hükümetlerin de sorunudur. Acı çeken insanlar mevut hükümetlerden desteğini çeker. Bundan dolayı Biden daha iyimser bir tablo çizmek zorunda. Öte yandan Powell kısa süre önce yaptığı açıklamalarda “siyasi baskı bizim stratejilerimizi değiştirmeyecek” demişti. Elbette burada ara seçimler öncesi bir miktar gevşeme bekleyen insanlara bir cevap vardı.

Peki Biden neler söyledi?

“Bugünkü veriler, ABD ekonomisinde küresel enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme olduğunu gösteriyor. Genel olarak, son iki ayda ülkemizde fiyatlar esasen yatay seyretti: bu, Amerikan aileleri için hoş bir haber, daha çok iş var”.

Biden ayrıca şunları söyledi;

“Benzin fiyatları yaz başından bu yana galon başına ortalama 1,30 dolar düştü. Bu ay, markette bir önceki aya göre yavaşlayan bazı fiyat artışları gördük. Ve reel ücretler iki ay üst üste yükselerek çalışkan ailelere biraz nefes aldırdı. Enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek, bu nedenle sağlık, reçeteli ilaçlar ve enerji maliyetlerini düşürmek için Enflasyon Azaltma Yasasını çıkardık. Ve benim ekonomik planım, fiyatları aşağı çektikçe, iyi ücretli işler yarattığımızı ve üretimi Amerika’ya geri getirdiğimizi göreceksiniz”.

Enflasyon ve Kripto Paralar

Biden bir siyasi ve söylemesi gereken şeyler söylüyor. Enflasyonun dizginlendiği, her şeyin zaman geçtikçe daha iyiye gideceğini ve Amerikalıların ara seçimlerde kendilerine oy vermesi gerektiği… Fakat enflasyon henüz dizginlenmiş değil, Powell piyasaları dibe çeken konuşmasında enflasyonun zirveye ulaştığından emin olmadan gazdan ayağını çekmeyeceğini söyledi. Nitekim bugün beklentinin üzerinde (%8,3) gelen enflasyon verisi 22 Eylül tarihinde yapılacak toplantıda 100bp faiz artışı ihtimalinin %20’ye taşıdı. Hali hazırda 75bp artış için %88 ihtimal verilirken artık 50bp artış konuşulmuyor.

Eğer ilerleyen günlerde 100bp daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanırsa bu durum kripto paraların daha fazla acı çekmesi anlamına gelir. Fed, enflasyon için %2’yi hedefliyor ve 1,5 yıllık süre içinde buna ulaşamayacağının farkında. Demek ki para politikasında gevşeme görme ihtimalimiz oldukça zayıf. Fakat kripto paralar sadece enflasyona bağlı fiyatlanmıyor. Bugün Fidelity ve 2 ortağının yeni bir kripto para borsası kurduğu haberini paylaştık. Bu gelişme 12 trilyon dolardan fazla varlık yöneten finans devlerinin kriptoya ilk net dalışları oldu. İlerleyen günlerde bu cepheden gelecek haberler kripto paralar için iyi bir fiyat katalizörü olabilir. 300 milyona yakın kripto para topluluğu 50 milyonun üzerinde bireysel ve kurumsal yatırımcının aniden kendilerine katıldığını görebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
ABD Duyurdu! Kripto Para Yatırımcıları Başvurmak Zorunda!
ABD Duyurdu! Kripto Para Yatırımcıları Başvurmak Zorunda!
Bitcoin Kahinin Tahmini! Kripto Para ve Hisse Senedi Piyasaları Kan Gölü!
Bitcoin Kahinin Tahmini! Kripto Para ve Hisse Senedi Piyasaları Kan Gölü!
Son Dakika: 12 Trilyon Dolarlık 3 Şirketten Kripto Para Müjdesi! Herkes Şokta!
Son Dakika: 12 Trilyon Dolarlık 3 Şirketten Kripto Para Müjdesi! Herkes Şokta!
74 Milyar Doları Yöneten ETF Devi WisdomTree’den Blockchain ETF’i Hamlesi!
74 Milyar Doları Yöneten ETF Devi WisdomTree’den Blockchain ETF’i Hamlesi!
Yüzde 51 Saldırısı (%51 Attack) Nedir?
Yüzde 51 Saldırısı (%51 Attack) Nedir?
Londra Merkezli Şirketten Kripto Para ve Web3 Girişimleri için 1 Milyar Euro’luk Fon
Londra Merkezli Şirketten Kripto Para ve Web3 Girişimleri için 1 Milyar Euro’luk Fon
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022