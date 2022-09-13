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ABD Başkanı Biden kısa süre önce gelen enflasyon verisiyle alakalı konuştu. Birkaç gündür BTC fiyatının düşüşüyle ilgili uyarıyorduk. Nitekim enflasyon verisinin ardından 1.500 doları aşan kayıp yaşandı. Kripto para yatırımcıları ilerleyen günlerde piyasadaki volatilitenin artabileceğinin farkında olmadır. Bu hafta son derece kritik.

Biden Son Dakika Açıklamaları

Enflasyon vatandaşların olduğu kadar hükümetlerin de sorunudur. Acı çeken insanlar mevut hükümetlerden desteğini çeker. Bundan dolayı Biden daha iyimser bir tablo çizmek zorunda. Öte yandan Powell kısa süre önce yaptığı açıklamalarda “siyasi baskı bizim stratejilerimizi değiştirmeyecek” demişti. Elbette burada ara seçimler öncesi bir miktar gevşeme bekleyen insanlara bir cevap vardı.

Peki Biden neler söyledi?

“Bugünkü veriler, ABD ekonomisinde küresel enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme olduğunu gösteriyor. Genel olarak, son iki ayda ülkemizde fiyatlar esasen yatay seyretti: bu, Amerikan aileleri için hoş bir haber, daha çok iş var”.

Biden ayrıca şunları söyledi;

“Benzin fiyatları yaz başından bu yana galon başına ortalama 1,30 dolar düştü. Bu ay, markette bir önceki aya göre yavaşlayan bazı fiyat artışları gördük. Ve reel ücretler iki ay üst üste yükselerek çalışkan ailelere biraz nefes aldırdı. Enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek, bu nedenle sağlık, reçeteli ilaçlar ve enerji maliyetlerini düşürmek için Enflasyon Azaltma Yasasını çıkardık. Ve benim ekonomik planım, fiyatları aşağı çektikçe, iyi ücretli işler yarattığımızı ve üretimi Amerika’ya geri getirdiğimizi göreceksiniz”.

Enflasyon ve Kripto Paralar

Biden bir siyasi ve söylemesi gereken şeyler söylüyor. Enflasyonun dizginlendiği, her şeyin zaman geçtikçe daha iyiye gideceğini ve Amerikalıların ara seçimlerde kendilerine oy vermesi gerektiği… Fakat enflasyon henüz dizginlenmiş değil, Powell piyasaları dibe çeken konuşmasında enflasyonun zirveye ulaştığından emin olmadan gazdan ayağını çekmeyeceğini söyledi. Nitekim bugün beklentinin üzerinde (%8,3) gelen enflasyon verisi 22 Eylül tarihinde yapılacak toplantıda 100bp faiz artışı ihtimalinin %20’ye taşıdı. Hali hazırda 75bp artış için %88 ihtimal verilirken artık 50bp artış konuşulmuyor.

Eğer ilerleyen günlerde 100bp daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanırsa bu durum kripto paraların daha fazla acı çekmesi anlamına gelir. Fed, enflasyon için %2’yi hedefliyor ve 1,5 yıllık süre içinde buna ulaşamayacağının farkında. Demek ki para politikasında gevşeme görme ihtimalimiz oldukça zayıf. Fakat kripto paralar sadece enflasyona bağlı fiyatlanmıyor. Bugün Fidelity ve 2 ortağının yeni bir kripto para borsası kurduğu haberini paylaştık. Bu gelişme 12 trilyon dolardan fazla varlık yöneten finans devlerinin kriptoya ilk net dalışları oldu. İlerleyen günlerde bu cepheden gelecek haberler kripto paralar için iyi bir fiyat katalizörü olabilir. 300 milyona yakın kripto para topluluğu 50 milyonun üzerinde bireysel ve kurumsal yatırımcının aniden kendilerine katıldığını görebilir.