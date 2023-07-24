Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve genel piyasaların fiyatlanmasında oldukça etkileyen ABD Hizmet PMI verileri açıklandı! İşte detaylar! Yatırımcıların heyecanla beklediği verilerde son durum!

ABD PMI Verileri!

Bitcoin’in fiyatı geçtiğimiz dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin verilerinden ciddi etkilenmişti. Federal Rezerv’in gelir verileri ve faiz oranlarını açıklama kripto para biriminin geçmiş dönemlerinde fiyatında düşüşe neden olmuştu. Ayrıca tarihi verilere göre, doların güçlenmesi kripto para piyasalarında genellikle düşüşe neden oldu. İşte beklenen verilerde son durum!

Kripto para piyasalarında ve genel piyasaların merakla beklenen ABD Hizmet PMI dakikalar önce açıklandı. ABD Hizmet PMI verileri beklentisi 54, önceki veri 54,4 iken şimdi yayınlanan raporlarda beklentilerin altında kalarak bu sayı 52.4 olarak açıklandı. Gelen veriler ABD ekonomisi adına oldukça kritik. Ayrıca uzmanlara göre verilerin önümüzdeki günlerde kripto para birimleri için ciddi etkiler uyandırabilir. Bununla birlikte güçlü bir ABD ekonomisinin ilerleyen süreçlerde Federal Rezerv’in faiz artırımına destek olabileceği belirtildi.

Kripto Paralarda Son Durum!

Tesla CEO’su geçtiğimiz aylarda sosyal medya devi Twitter’ı satın almasıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Ayrıca milyarder yatırımcının piyasanın önde gelen meme token’ı olan Dogecoin (DOGE) ile yakından ilişkisinden ötürü token ciddi yükseliş kaydetmişti. Elon Musk’ın bugün içerisinde sosyal medya devi Twitter’ın logosunu değiştirerek önceki dönemlerde birçok farklı projelerde kullandığı “X” simgesini ekledi. Elon Musk hamleleriyle genellikle yükseliş ivmesi gösteren Dogecoin yeniden piyasalardan sıyrılarak önemli bir yükseliş gösterdi.

Bitcoin geçtiğimiz yıl içinde peş peşe düşüşlerin ardından 2023 yılı itibariyle toparlandı. Yatırımcılar adına kritik bir psikolojik seviye olan 30.000 doları aştı. Ancak yukarıda belirtilen nedenler sonrasında yeniden bu seviyenin içinde gerilemişti ve bugün erken saatlerde anlık olarak 29.000 doların altına geriledi. Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin yazı kaleme alındığında yaklaşık 29.000 dolar seviyesinden işlem görüyor.