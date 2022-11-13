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Son Çöküşü Bilen Analist Tarih Verdi: Bitcoin Bu Diplere Gidiyor! Kaç Ay Sürecek?

Popüler analist Nicholas Merten, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının FTX kabusunun etkisinden ne zaman kurtulacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
16:00
13 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler analist Nicholas Merten, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının FTX kabusunun etkisinden ne zaman kurtulacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bitcoin, Bu Seviyeye Düşebilir!

Yeni bir strateji oturumunda Merten, 512.000 YouTube abonesine, Bitcoin‘in 200 haftalık hareketli ortalamanın altında kaldığı için bariz bir zayıflık göstermesiyle, başka bir düşüşün daha olası olduğunu söylüyor. Analiste göre, Bitcoin’de olası dip seviyesi 13.600 dolar olabilir.200 haftalık hareketli ortalamanın oldukça altındayız. Bu, Bitcoin tarihinde bir ilk. Bunun da ötesinde, Bitcoin yaklaşık %77.6 değer kaybetti. BTC’nin bu ayı piyasasında %80 oranında değer kaybedeceğine dair söylentiler hep vardı. Bu nedenle, mevcut düşüş derinleşebilir. Analist, BTC’nin aslında daha büyük bir oranda ivme  kaybedeceğini ve önce 14.000 dolara, bu seviyenin tutulamaması durumunda ise 13.600 dolara çakılabileceğini iddia etti.

Analist, herkesin bu konuda farklı görüşleri olduğunu, ancak birçok uzmanın yatırımcılara piyasaya daha temkinli yaklaşması gerektiğini söylüyor. Stratejiste göre, dipten alma konusundan yatırımcılar acele etmemeli. Merten, BTC’deki kaybın  %84 civarında olabileceğine işaret ederken, 10.000 dolar tahminlerinin de yayılmaya başladığına dikkat çekti. Merten, kripto kredi şirketi Celsius ve aracı kurum Voyager’ın son zamanlarda yarattığı kaosa ek olarak, FTX‘in çöküşünün, fiyatları muhtemelen en az bir yıl, hatta muhtemelen iki yıl daha etkileyebileceğini söyledi.

FTX Krizinin Etkileri, Ne Kadar Sürecek?

Kıdemli analist yaptığı açıklamada, ”Birçok insanın bu süreçte dipten satın almak istiyor. Ancak gördüğünüz gibi, piyasanın toparlanması uzun bir zaman alacak. FTX krizinin etkileri devam edecek. İşler tamamen yoluna girmeden önce, uzun bir konsolidasyon süreci yaşayabiliriz. Bu konuda bana güvenin. FTX, büyük bir karmaşa yarattı.” ifadelerini kullandı.

Analiste göre, bu durum sektör için bir utanç verici ve büyük bir imaj sorununa neden olacak. Bu kaos, sektörü geriye götürecek. Celsius, Voyager ve mevcut kriz sektöre büyük darbe vurdu. Kripto paraların tekrar ayağa kalkması uzun zaman alacak. Buna bahse girebileceğini iddia eden analist, en azından, potansiyel olarak bir veya iki yıl sürebileceğini iddia ediyor. Bu durumun kurumlar için yaratacağı güvensizlikle birlikte, mevcut durum alarm veriyor.

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