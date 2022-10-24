Tecrübeli kripto para analisti ve stratejisti Capo, hem BTC hem de Ethereum'da (ETH) kısa süreli bir ralli beklediğini, ardından çöküş olacağını söyledi. Analist, bir altcoin'in yatırımcılarını da uyardı.

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Tecrübeli kripto para analisti ve stratejisti Capo, Mayıs-Haziran ayında yaşanan büyük Bitcoin (BTC) çöküşü öngörüsünün gerçekleşmesinin ardından hem BTC hem de Ethereum‘da (ETH) kısa süreli bir ralli beklediğini, ardından çöküş olacağını söyledi. Analist, bir altcoin’in yatırımcılarını da uyardı.

Bitcoin ve Ethereum’da Büyük Çöküş Yükselişi

Sektörde Capo olarak bilinen anonim kripto para analist, 559 binden fazla Twitter takipçisine, kripto para ayılarının bir ralli için yakıt sağladığına inandığı için Bitcoin’in hamle yapmasının vaktinin geldiğini söyledi. Capo, “Fiyat hareketi yükselişte görünüyor. Isı haritaları yükselişte… Tek gördüğüm diskalifiye edilmesi (short squeeze) gereken çok sayıda short pozisyon olduğu. Desteten short poziyon açmak iyi bir fikir değil. Fiyatı 21 bin dolara gönderin.” diyerek ilk hedef seviyeyi verdi.

Analistin paylaştığı grafiğe bakıldığında, Bitcoin’in 21 bin dolara yükselmesinin ardından Kasım ortasına kadar 14 bin dolarla dibe vurması beklentisi açık bir şekilde görülebiliyor.

Short squeeze, aradaki farkı cebe indirmek için daha düşük bir fiyattan satın alma umuduyla bir varlığı belirli bir fiyattan borç alan trader’lar için fiyatın öngörülerin tersine hareket etmesiyle oyun dışı kalmalarıyla yaşanır. Gerçekten de piyasa analiz şirketi Coinglass’tan alınan veriler, trader’ların yazı yazıldığı sırada son 24 saat içinde 3.63 milyar dolar değerinde short pozisyon açtıklarını gösteriyor.

Bitcoin’in ardından Ethereum’a geçen kripto para analisti ETH‘nin “kullanılmayan likiditeye” sahip olduğunu söylediği bir fiyat seviyesi olan bin 400 doların üzerinde bir ralli için hazırlandığına inanıyor. Ona göre mevcut tablo tamamen bir likidite oyunundan ibaret. Öte yandan Capo, paylaştığı grafik ile en büyük altcoin Ether‘in Kasım başında bin 100 dolara kadar düşmesini öngörüyor.

Trader’lar genellikle yüksek likiditeye sahip bölgeleri ararlar çünkü büyük pozisyonlara sahip yatırımcıların alıcı veya satıcıları kolayca bulmak için fiyatın o bölgeye doğru hareket etmesini etkileyeceğine inanırlar.

XRP için de Düşüş Uyarısı Yaptı

XRP‘yi grafiğini de değerlendiren Capo, piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto paranı 0,17 dolar hedefine doğru bir bir düzeltmeye hazırlandığı konusunda uyardı. Analist bu senaryosunu “XRP için ana senaryo” olarak nitelendiriyor.

Capo, XRP‘nin yılın sonuna kadar 0,17 dolar seviyelerine gerilemesini bekliyor. Yazım sırasında 0,4561 dolardan işlem gören XRP’nin analistin hedef fiyata ulaşması fiyatın yüzde 60’ın üzerinde düşmesi anlamına geliyor.