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Bitcoin (BTC), Nisan ayının ortasında 30 bin doların üzerine çıkma girişiminde bulunmasından beri satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Bu satış baskısı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘e ve hemen ardından ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘e dava açması ve çok sayıda altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırmasıyla daha da şiddetlendi. Durum her ne kadar olumsuz görünse de birileri panikle BTC satarken birileri büyük bir arzu ve istekle panik satışlarıyla piyasaya saçılan BTC’leri toplamakla meşgul.

Birileri Satarken Bitcoin HODL’cıları BTC Biriktiriyor

On-chain (zincir üzeri) veri platformu Glassnode, hafta sonunu ilk gününe 26 bin doların altına düşerek başlangıç yapan Bitcoin için önemli bir metrik olan “Bitcoin HODL’cılarının Net Pozisyon Değişikliği” metriğine ait grafiği paylaşarak “Bitcoin HODL’cıları, ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmalarına rağmen kararlılıkla hareket etmeye devam ederek biriktirme rejimlerini sürdürüyor. Bu grup şu anda aylık +37 bin 400 BTC oranında coin biriktiriyor.” dedi.

Glassnode’un değerlendirmesi ve “Bitcoin HODL’cılarının Net Pozisyon Değişikliği” metriği, Bitcoin HODL’cılarının birileri panik satışı yaparken varlıklarını satmadan artırdıkları, bir bakıma düşüşleri satın almakla meşgul olduklarını gösteriyor.

En büyük kripto para BTC, son 24 saatte yüzde 3,51 düşüşle 25 bin 678 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin HODL’cıları Kimdir?

Bitcoin HODL’cıları, Bitcoin’e uzun vadeli yatırım yapan ve elindeki BTC’Leri uzun süre boyunca tutan bireyler veya kuruluşlardır. “HODL” terimi, aslında “hold” kelimesinin yanlışlıkla yanlış yazılmasından geliyor olsa da Bitcoin topluluğu arasında “Hold On for Dear Life” yani “Sıkıca Tutun” olarak yorumlanmıştır. HODL, volatiliteye rağmen Bitcoin’e olan inancını koruyan ve piyasadaki sert fiyat hareketlerine rağmen BTC’lerini satmayan kişileri ifade eder.

Bitcoin HODL’cıları genellikle Bitcoin‘in uzun vadede değer kazanacağına ve potansiyel getiri elde edeceklerine inanırlar. HODL stratejisi, kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı sabır göstermeyi hedefler. Bu yaklaşım, spekülasyonlardan ziyade Bitcoin’in temel değerine ve potansiyeline odaklanırken, piyasadaki geçici düşüşler veya yükselişler karşısında sabırlı olmayı ve genellikle uzun vadeli hedefleri için BTC biriktirmeye dayanmaktadır.