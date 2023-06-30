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Şimdi Her Şey Ortaya Çıktı! Bitcoin’de Dümende Onlar Var!

Özet

  • K33 Research'un raporuna göre Bitcoin'deki güçlü görünümün arkasında Amerikalı yatırımcılar var.
  • Amerikalı yatırımcıların artan ilgisi ve kurumsal aktivitelerin hızlanması BTC'deki yükselişi destekliyor.
  • BTC'nin ABD işlem saatlerinde güçlü performans gösterdiği ve Amerikalı yatırımcıların itici güç olduğu görülüyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:46
30 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analiz şirketi K33 Research’un yayımladığı son rapor Amerikalı yatırımcıların kurumsal aktivitesinin artarak hızlanmasıyla birlikte Bitcoin‘e (BTC) hücum ettiklerini ve piyasa değerine göre en büyük kripto paranın son dönemdeki yükselişini desteklediklerini ortaya koyuyor.

Bitcoin’de Dümende Amerikalı Yatırımcılar Var

Kripto analiz şirketi K33 Research yayımladığı yakın tarihli raporda Bitcoin’in fiyatındaki yükselişin ve işlem hacminin son zamanlarda ABD işlem saatlerinde yoğunlaştığını ve BTC’deki güçlü görünümün arkasındaki itici gücün Amerikalı yatırımcılar olduğunu bildirdi. Raporda, Asya ve Avrupa işlem saatlerinin fiyatın 16 bin dolar civarında dibe vurmasıyla Bitcoin üzerindeki etkisinin düştüğü, en büyük kripto paranın ABD işlem saatlerinde yaklaşık yüzde 30 kümülatif kazanç elde ettiğini ortaya koyuyor.

Beklendiği gibi ABD’deki hareketlilik, dünyanın en büyük varlık yönetimi devi BlackRock’ın 14 Haziran’da spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) başvuruda bulunmasının ardından arttı.

Raporda Bitcoin’deki son yükselişin aynı zamanda S&P 500 ve Nasdaq endeksleri gibi ABD hisse senetlerinin performansından ayrışmasıyla aynı döneme denk geldiğini ve 30 günlük korelasyonunun 2021’nin Ocak ayından bu yana ilk kez geçen hafta negatife döndüğü de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bitcoin Performansı İle Altcoin’leri Gölgesinde Bıraktı

Yıl başından bu yana değerini yüzde 85’in üzerinden artıran Bitcoin, kripto para piyasasının çoğundan daha iyi performans gösterdi. BTC‘deki güçlü görünüm, BlackRock, Fidelity ve Citadel de dahil olmak üzere dev finans şirketlerinin en büyük kripto paraya doğrudan ilgi göstermeleriyle yatırımcılar arasındaki iyimserliğin artmasıyla gerçekleşti.

Altcoinler ise kayıtsız menkul kıymetler olup olmadıklarına dair artan düzenleyici incelemenin ortasında baskı altında kaldılar. Robinhood gibi önde gelen birçok ABD merkezli ticaret platformu olası riskten kaçınmak için Cardano (ADA), Solana (SOL) gibi popüler altcoinler’i delist ederek liste dışına çıkarmaya gitti.

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