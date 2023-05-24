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En büyük kripto para Bitcoin (BTC) bir süredir satış baskısı altında hareket ediyor ve bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,32 düşüşle 518 milyar dolar piyasa değeri ile 26 bin 748 dolardan işlem görüyor. Son birkaç hafta içinde, BTC ve altcoinler için haftalık işlem hacimleri tarihi dip seviyelere düştü. Şu an itibariyle, yatırımcıların Bitcoin’in buradan nereye gideceği konusunda kafaları karışık ancak zincir üzeri veriler, bir miktar iyimserliğe işaret ediyor.

Bitcoin’de Satış Tarafı Risk Oranı Tüm Zamanların En Düşük Seviyesinde

Zincir üzeri veri platformu Glassnode‘un baş analisti Checkmate, geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in satış tarafı risk oranının tüm zamanların en düşük seviyesine (ATL) gerilediğini bildirdi. Bu, yatırımcıların mevcut fiyat aralığında Bitcoin’lerini kar ya da zararla harcama konusunda isteksiz oldukları anlamına geliyor. Tipik olarak bu durum, satıcılar her iki tarafta da yorulduğunda görülür ve büyük fiyat hareketlerin yaklaşmakta olduğunu söyler.

Ayrıca, Glassnode’dan alınan zincir üzeri veriler, kripto para piyasasının genelindeki işlem hacimlerinin ve likiditenin düşmesinin bir sonucu olarak volatilitenin artmak üzere olduğuna işaret ediyor. Veri platformu yaptığı değerlendirmede “Fiyat aralıklarının sıkışması ve zincir üzeri transferlerin döngünün en düşük seviyelerinde olması nedeniyle BTC’nin çok uzun süre hareketsiz kalması pek olası değil.” notunu düştü.

Kripto Para Borsalarına Olan BTC Girişleri

Glassnode ayrıca kripto para borsalarına olan büyük BTC girişlerinin 1.65 milyar dolar ile döngüsel olarak en düşük seviyede olduğunu bildirdi. Bu, birincil boğa piyasasının başlangıcından bu yana görülen en düşük değer. Kripto para borsalarına olan BTC girişlerindeki böylesi büyük sıkışma tipik olarak yapısal piyasa likiditesinin son derece düşük olduğu anlamına geliyor.

Bu durumun en muhtemel nedeni, Jane Street ve Jump Crypto gibi büyük piyasa yapıcıların yakın zamanda düzenleyici netlik eksikliğini gerekçe göstererek ABD piyasasından çıkmaya karar vermesi gibi duruyor. Glassnode, “Giderek likit olmayan bir piyasada, çok ince emir defterleriyle, piyasadaki volatilite ihtimali büyük ölçüde artıyor” notunu düştü.

Bu yılın başında yaşanan güçlü rallinin ardından Bitcoin, 30 bin dolar seviyesini kırmayı başaramadı. O zamandan beri satış baskısı altında kalan en büyük kripto paranın 27 bin doların üzerinde tutunmayı başarıp başaramayacağını ya da daha da düşüp düşmeyeceğini görmek ilginç olacak.