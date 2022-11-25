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Sıcak Gelişmeler: Coinbase Ödülü Açıkladı! Genesis’in Başı Dertte!

FTX çöküşünün bir iyi bir de kötü sonucunu tek nefeste size sunuyoruz. Bugün için korku ancak yarına dair umutlar var.
21:22
25 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları FTX çöküşüyle bağlantılı oldukça kasvetli bir gündemde ayakta kalmaya çalışıyor. Zayıf iyimserliğe rağmen makroekonomideki olumlu gelişmeler BTC fiyatının 16.500 doların üzerine çıkmasını sağladı. Ancak birkaç dakika önce gelen Genesis soruşturma haberi yarının düşüş sebebi olabilir. Coinbase ise bunlar bir daha yaşanmasın diye harekete geçti. İşte bu akşamın 2 önemli gelişmesi.

Genesis Batar Mı?

Şimdilik geleceğiyle alakalı konuşmak güç ancak bugünlerde işi zor. Barron’s’a göre, Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu da dahil olmak üzere çeşitli düzenleyiciler Genesis’in menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Raporda Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu Direktörü Joseph Borg’un, Genesis ve diğer şirketlerin kendi eyaletlerinde ikamet edenleri uygun kayıtlara sahip olmadan kripto menkul kıymetlerine yatırım yapmaya ikna edip etmediklerine odaklanan soruşturmalara kendi ajansının ve diğer birkaç eyaletin dahil olduğunu belirttiği ifade edildi.

Bu haftanın başlarında Genesis, çökmüş kripto borsası FTX’e ve ondan önce de başarısız kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘e olan maruziyetinden dolayı iflas da dahil olmak üzere çözüm seçeneklerini araştırmaya başladı ve bir yatırım bankasıyla iş birliğine girişti.

Coinbase Ödül Programı

Coinbase yaklaşık bir saat önce rezerv kanıtı konusunda daha iyi bir adım attı. Birçok kripto para borsası cüzdan adreslerini paylaşarak zaten ilk adımını atmıştı. Ancak FTX çöküşü sonrasında kripto para yatırımcılarının ikna olmak için daha fazlasına ihtiyacı var. Binance bugün herkesin cüzdan bakiyesini doğrulayabilmesi için yeni bir özellik duyurdu. Şimdilik BTC için desteklense de yakında diğer altcoinler içini de destek eklenecek. Coinbase duyurusunda şunları yazdı;

“Halka açık bir şirket olarak Coinbase, denetlenmiş mali tablolarımızı kullanarak rezervlerimizi zaten kanıtlıyor. Ayrıca, daha kripto yerel yöntemler kullanarak rezervleri kanıtlamanın çeşitli yeni yollarını araştırıyoruz ve başkalarını da bunu yapmaya teşvik etmek için 500 bin dolarlık bir geliştirici hibe programını duyuruyoruz. On-chain muhasebe geleceğin ta kendisi, ancak bu yazıda tartıştığımız gibi, bunun günümüzde uygulanabileceği çeşitli yolların artıları ve eksileri var. Milyonlarca insan yakın zamanda paralarını ve güvenlerini FTX’e yatırdı ve bundan faydalandı. Bu asla gerçekleşmemeliydi. Ortaya çıkan serpinti, bazı kripto firmalarının likidite ile mücadele etmesine neden oldu ve bu da rezerv kanıtı ve bir kripto borsasının yükümlülükleri ile ilgili gerekli bir tartışmayı ateşledi. Rezerv kanıtı, bir platformun kullanıcılarının mevduatlarını eşleştirmek için yeterli varlığa sahip olduğunu doğrulamanın bir yoludur. Bu şekilde, bir kullanıcı varlıklarını çekmek isterse, onları gerçekten geri alacağını bilir.”

Denetlenmiş mali tablolara sahip halka açık bir şirket olarak Coinbase zaten belli oranda güven veriyor. Ancak tüm borsaların daha fazlasına ihtiyacı var. En azından bir sonraki FTX çöküşünün insanların acı çekmesine sebebiyet vermemesi için buna ihtiyaç var. Şimdi Coinbase geliştiricileri cazip bir ödülle kendilerine çözümler sunmaya davet ediyor. Vitalik ve CZ günlerde öncesinde birlikte bu konuda çalışmaya başladıklarını açıklamıştı.

FTX çöküşü eğer borsa yöneticilerindeki tedirginlik böyle devam ederse oldukça iyi sonuçlar doğurabilir.

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