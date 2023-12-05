Sıcak Gelişme: Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme

Kripto para yatırımcılarının 2024 yılından beklentisi çok fazla ve bu konuda haklılıklarını gösteren çok fazla gelişme var. Önümüzdeki yıl faiz indirimlerinden tutun blok ödül yarılanmasına kadar birçok büyük olaya gebe. Tüm bunların üstüne regülasyonlar, ETF onayı, kurumsal talepteki artış, RWA alanındaki coşku ve nicelerini eklediğimizde Aralık ayında yeni zirveler görmemiz şaşırtıcı olmamalı.

Bitcoin Sıcak Gelişme

Spot Bitcoin ETF onayına dair beklenti 9-10 Ocak tarihlerinde onayların geleceği yönünde. Bu yüzden ilgili tarihlere doğru yaklaştıkça piyasadaki iştahın da artması bekleniyor. Haftalardır devam eden yükselişin en önemli sebeplerinden biri budur.

Bitwise kısa süre önce S-1 yani izahname dosyasında bazı değişiklikler yaptı. Bunu Bloomberg ETF analisti James duyurdu. Bu tarz değişikliklerin potansiyel ihraççılar ile SEC arasında devam eden güçlü iletişimi yansıttığı ve her geçen gün onay haberine yaklaşabiliyor olabileceğimizi söylemiştik. James şunları yazdı;

“Spot Bitcoin ETF başvurusunda ikinci S-1 güncellemesi. SEC ve potansiyel ihraççılar ile görüşmeler halen devam ediyor. Bu bugün Eric tarafından duyurulan şeyin teyididir. Perde arkasında görüşmeler devam ediyor.”

Eric Balchunas bugün şunları yazmıştı;

“Bu hafta güncellenmiş S-1 başvurularını bekliyoruz (SEC’in kapsamlı ve nihai olduğunu duyduğum ikinci tur yorumlarını yanıtlıyor). Ancak… SEC ihraççılardan şimdilik çevrimdışı olarak geri göndermelerini istediği için güncellenmiş 19b-4’leri görmeyeceğiz. Bunlar muhtemelen onay tarihinden hemen önce yeniden dosyalanacaktır. Herkesin merak ettiği en önemli konu SEC’in ayni yaratımlara izin verip vermeyeceği. Söylentilere göre ilk gruplamada sadece nakit yaratımına izin verilecek. Birçok ihraççı her ikisi için de hazır (BlackRock SEC’i kazanırsa, çoğu ayni de yapacak. Değilse, sadece çıkmak için nakit yapacaklar). Son olarak diğer büyük bilinmeyen ise Grasycale (GBTC) için ETF dönüşümüne hemen izin verilip verilmeyeceği. Ve kimse gerçekten bir şey bilmiyor ya da bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değil… Şimdilik hepsi bu kadar.”

Eric duyumlarını ve beklentilerini aktardı kesin gibi görünen tek şey artık Spot Bitcoin ETF onayının olup olmayacağı değil ne zaman olacağı.