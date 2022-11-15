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Sıcak Gelişme: Kripto Paralarda Savaş Paniği Başlıyor Mu?

Kripto para piyasalarında FTX çöküşünün ardından yaşanan düşüşlere savaş paniği mi ekleniyor? Kripto para birimleri etkilenecek mi?
22:08
15 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden savaş Polonya’ya sıçradı. Küresel çapta devam eden ekonomik sıkıntılara ek olarak yeni bir savaşın ortaya çıkması kripto para piyasalarını ve gene ekonomiyi derinden sarsarken, son gelişme ne gibi etkiler uyandıracak?

Bitcoin ve Hisselerde Düşüş

İki ülke arasında süregelen savaş Rusya tarafına ait olduğu iddia edilen füzelerin Polonya-Ukrayna sınırının Polonya tarafındaki Przewodów’da bir çiftliğe isabet etmesi sonucu iki sivil vatandaşın vefat etmesi üzerine Polonya Başbakanı Morawiecki ve Devlet Başkanı Duda, Ulusal Güvenlik Bürosu’nu kriz toplantısına çağırdı. Ayrıca Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşleri Bakanlar Kurulu Komitesi’ni “acil bir durum ” sebebiyle toplandığını doğruladı ve yerel haber siteleri toplantının muhtemelen patlamaların sonucu olduğuna dair iddialarda bulundu. Yaşanan son gelişmenin ardından ABD hisse senetleri ve kripto para piyasalarında ciddi oranda düşüşler kaydedildi. Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) popüler borsa FTX’in çöküşünün ardından önemli kayıplara, bu gelişme ile bir yenisini kaydetti.

Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin, Rusya – Polonya arasında iddia konusu olan füzelerin ardından 16.978 dolar seviyelerinden art arda iki uzun kırmızı mum oluşturarak 16.640 dolara kadar geriledi. Benzer şekilde önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da (ETH) 1.272 dolar seviyesinden 1.234 dolara kadar bir düşüş kaydetti. Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşlerin sonrasında yatırımcılar arasında yaşanan savaş paniği nedeniyle değer kayıplarının artma olasılığı tartışma konusu oldu. Ayrıca S&P dolar endeksi 16,61 puan ile %0,42 oranında bir artışla 3973,46 seviyesine ulaştı. Bununla birlikte Polonya’nın, yaşanan krizi NATO’ya da taşıyacağı iddia ediliyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in, yaşanan gerilimden ilerleyen süreçte nasıl etkilenecek bilinmiyor.

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