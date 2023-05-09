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Geçtiğimiz saat içerisinde Amerika Merkez Bankası tarafından ilginç bir açıklama yapıldı. Kimsenin beklemediği bir anda yetkililerce sıkça sorulan sorular (FAQ) adı altında FedNow’a bir açıklık getirildi. Bu açıklama ise Twitter üzerinden yapıldı.

FedFAQ Yatırımcıların Soru İşaretlerini Giderdi

Geçtiğimiz dakikalarda Twitter üzerinde yapılan açıklama ile ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan FedNow projesi hakkında oluşan büyük bir soru işareti Fed’in kendisi tarafından giderildi. Fed’e sorulan “FedNow nakit paranın yerini mi alıyor? Bir merkez bankası dijital para birimi mi?” sorusuna net bir cevap verildi. Cevap ise şu şekilde oldu:

Hayır. FedNow dijital bir para birimiyle ilgili değildir. FedNow, Federal Rezerv’in bankalar ve kredi birliklerinin fon transferi yapabilmesi için kullanıma sunduğu bir ödeme hizmetidir. FedNow Hizmeti ne bir para birimidir ne de nakit dahil olmak üzere herhangi bir ödeme şeklini ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır. FedNow Hizmeti, Federal Rezerv tarafından sağlanan ve Temmuz 2023’te başlatılacak olan bir anlık ödeme hizmetidir. FedNow, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bankalar ve kredi birlikleri gibi mevduat kurumları tarafından kullanılabilecek ve bireylerin ve işletmelerin mevduat kurumu hesapları aracılığıyla anında ödeme göndermelerini sağlayacaktır. Anında ödemeler, bireylerin ve işletmelerin günün herhangi bir saatinde, yılın herhangi bir gününde saniyeler içinde ödeme göndermelerine ve almalarına olanak tanır, böylece bir ödemenin alıcısı fonları neredeyse anında kullanabilir.

Açıklamanın yanı sıra Mart ayında Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade veren Powell, bir merkez bankası dijital para biriminin kesinlikle kongre onayına ihtiyaç duyulacak bir şey olduğunu belirtmişti.

Bitcoin’de Son Durum

Yaşanan banka krizlerinin ardından önce küçük bir düşüş yaşayan ve ardından güçlü bir yükseliş ivmesine kavuşan Bitcoin’in fiyatı tüm bunların ardından 31.000 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Fiyat yükselişi kalıcı olamamış ve birbiri ardına gelen olumsuz piyasa haberleri Bitcoin’in fiyatını aşağıya kademeli olarak çekmişti. Bugün geldiğimiz noktada ise Bitcoin’in fiyatı 27.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Haberin yazıldığı saat itibariyle Bitcoin fiyatı 27.500 dolar civarında işlem görüyordu. Memecoin’lerde yaşanan artış piyasaya hareketlilik getirmiş olmasına rağmen Bitcoin tarafında sadece gaz ücretlerini etkilemiş gibi göründü.