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  •   Sıcak Gelişme: Fed Açıklamaları! Yellen Haziran’a Kadar Zor Diyor! Kripto Paralar Ne Olacak?

Sıcak Gelişme: Fed Açıklamaları! Yellen Haziran’a Kadar Zor Diyor! Kripto Paralar Ne Olacak?

Özet

  • Fed kredi anketi bankacılık krizinin ciddi bir risk olarak görüldüğünü gözler önüne seriyor.
  • Yellen eğer borç tavanı yukarı çekilmezse Haziran ayından sonra sert tedbirler gelecek dedi.
  • Fed artık daha fazla sıkılaşmadan kaçınmalı.
23:53
8 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Fed son kredi anketinin sonuçlarını açıkladı ve önemli detaylara değindi. Öte yandan Hazine Bakanı Yellen netti. Daha önce birçok kez ABD’nin borç tavanıyla alakalı manşet bombardımanları görmüştük. Yine benzer bir dönemin içinden geçiyoruz. Sonuç belli olsa da Cumhuriyetçiler rakiplerine kan kusturmaya kararlı.

Fed Açıklamaları Son Durum

Fed bugün kredi anketiyle alakalı raporunu yayınladı ve bankacılık krizi söyledikleri kadar kontrol altında olmayabilir. Son raporda katılımcıların önemli bir kısmı bunu ciddi risk olarak ifade etti. Raporun öne çıkan bölümleri ise şunlardı;

“Fed’in yakın vadeli risklere ilişkin anketine katılanların yaklaşık yarısı, bir önceki raporda risk olarak belirtilmeyen ABD borç limitine atıfta bulundu. Ticari gayrimenkul fiyatları Kasım ayından bu yana geriledi, ancak değerlemeler yüksek kalmaya devam ediyor. Birincil para piyasası fonları ve diğer nakit yatırım araçları kaçışlara karşı kırılgan olmaya devam ediyor ve kısa vadeli fonlama piyasalarının kırılganlığına katkıda bulunuyor. Kalıcı enflasyon ve parasal sıkılaştırmanın yanı sıra bankacılık sektörü stresi, anket katılımcıları tarafından en çok belirtilen potansiyel risklerdir. Ortaya çıkabilecek banka likidite baskılarını ele almaya hazırız, mevduatların güvende kalmasını ve bankaların krediye erişim sağlamaya devam edebilmesini sağlamaya kararlıyız. Bankacılık sektörü genel olarak önemli ölçüde kayıp absorve etme kapasitesi ile dirençli kalmıştır. Banka düzenleyicileri tarafından yapılan politika müdahaleleri daha fazla stres potansiyelini sınırlamaktadır ve yerel bankalar genel olarak yeterli likiditeye sahiptir. Bankacılık sektöründeki son çalkantılar istikrara kavuştu, ancak ileride kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabilir. Bazı bankalar için fonlama zorlukları kayda değerdi, ancak bankacılık sistemi genelinde fonlama riskleri düşüktü.”

Nisan ayındaki rapor 700’ün üstünde bankanın ciddi risk altında olduğunu gösteriyordu. Fed’in faiz artırımlarıysa bankaların işini kesinlikle kolaylaştırmıyor. Geçen haftaki Beyaz Saray açıklamaları faiz artışlarının işi daha da zorlaştırıyor denildi.

ABD Temerrüt Riski

Hazine Bakanı Yellen bugün önemli açıklamalarda bulundu. ABD yeniden borç tavanını yukarı çekmek zorunda ve bunu geçmişte 70’ten fazla kez yaptılar. Borç tavanının yukarı çekilmediği senaryoda her şey duruyor ve bunu geçen dönemde ABD denemişti. Fakat Cumhuriyetçiler inadı bırakıp tavanı yukarı çekti.

Ancak önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesinde rakiplerini zor duruma sokmak isteyen Cumhuriyetçiler şimdi temerrüt riskinin daha da artmasını umursamıyor gibi görünüyor. Eğer borç tavanı yukarı çekilmezse Haziran ayı ABD için oldukça hareketli geçecek.

Hazine Bakanı Yellen şunları söyledi

“Öngörümüz 1 Haziran gibi erken bir tarihte hazinenin nakdinin tükeneceği ve hükümetin borçlarını ödemek için olağan üstü önlemler alacağımız yönünde”.

Peki bu ne anlama geliyor? Bir şekilde gecikmeli de olsa borç tavanı yukarı çekilecek ve ABD’nin kaynak üretmesi gerekecek. Bu gelişme kripto paralarda da toparlanmaya neden olabilir. Fed’in son anketiyle Yellen tarafından yapılan açıklamaları birleştirdiğimizde artık faizlerin tavana ulaşması gerekiyor.

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