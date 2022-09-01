Kripto para piyasası Ethereum'un (ETH) Merge güncellemesi için gün sayarken, bu süreçte yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Kripto para piyasası Ethereum’un (ETH) Merge güncellemesi için gün sayarken, bu süreçte yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

Hash Oranı, Artış Kaydetti: İşte Yeni Olası Tarih!

Ortalama hash oranı 900 TH/s’nin üzerine çıktığından, Ethereum Merge, planlanan tarih olan 15 Eylül önce gerçekleşebilir. Hash oranındaki artış, madencilerin Ethereum’un hisse kanıtı sistemine geçmeden önce kar elde etmek istediğini gösteriyor. Ethereum’un geliştiricileri ve yatırımcıları büyük güne odaklanırken, güncellemenin piyasa ve özellikle ETH fiyatı üzerindei etkileri merakla bekleniyor. Ancak madenciler, bu süreçte boş durmuyor. Madenciler, Merge faaliyete geçmeden önce Ethereum madenciliği yapmak için yarışırken ortalama hash oranı 900 TH/s’nin üzerine çıktı. Bu durum, Merge’in 15 Eylül’den daha erken gerçekleşmesine neden olabilir. OkLink verilerine göre, Merge için hazırlıklar %98.21 oranında tamamlandı, terminal toplam zorluğu (TTD) 57691088811453340461380 oldu. Mevcut hash oranı ise 887 TH/s’nin üzerinde.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in dediği gibi, Merge’in “kesin tarihi hash oranına bağlı”. Ayrıca, Birleştirme 5875000000000000000000000 TTD’de aktif hale gelecek. 872,2 TH/s ortalama hash oranı, 15 Eylül’de Birleştirmeyi hayata geçirmek için yeterli olacaktır. Ancak ağ hash oranındaki son artışla Merge 15 Eylül’den daha erken gerçekleşebilir. Aslında ortalama hash oranı 900 TH/s’nin üzerinde olmaya devam ederse, Birleşme 11 Eylül’de aktif hale gelebilir. Mevcut hash oranı seviyeleri ile Merge’in 12-14 Eylül arasında gerçeklemesi bekleniyor. The Merge web sitesine göre, tahmini tarih 14 Eylül. Merge, 6 Eylül’de Beacon Chain’deki Bellatrix yükseltmesinden sonra gerçekleştiği sürece herhangi bir sorun olmayacak. Birleştirme, Paris yükseltmesinden 15 dakika sonra tamamlanmış sayılacak. Paris yükseltmesi, Ethereum Mainnet’te uygulanacakt.

Balinalar, Satıyor!

Ethereum fiyatı, büyük olasılıkla EIP-1559 yakım mekanizması nedeniyle Merge’den sonra düşecek. Ayrıca, Vitalik Buterin daha önce ETH fiyatının güncelleme sonrasında deflasyonist olacağını ve doğru piyasa koşullarında yükselmeye başlayacağını vurgulamıştı. Ethereum yatırımcıları, tokenlerini Merge’den önce satmayı planlıyor. Aslında, balinalar ETH varlıklarını satarken, ETH fiyatı güncelleme öncesinde çoktan düşmeye başladı.

Şu anda, ETH fiyatı son 24 saatte yaklaşık %3 düşüşle 1.500 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Ancak uzmanlar, ETH fiyatının 1000 dolar seviyelerine düşebileceğini iddia ediyor. Uzmanlara göre Bitcoin ve ETH’nin yeni zirvelere ulaşması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor.