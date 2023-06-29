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Kripto para piyasalarının önde gelen şirketlerinden biri olan CME Group, düzenleyiciler tarafından onaylanması halinde 31 Temmuz’da Ether/Bitcoin (ETH/BTC) oranı vadeli işlemlerini başlatmayı planladığını duyurdu.

ETH/BTC Hamlesi!

Yapılan duyuruya göre vadeli işlemler nakit olarak ödenecek, yani ödeme sırasında temel araç yerine nakit alışverişi yapılacak. CME Group Ethereum vadeli işlemlerinin uzlaşma fiyatı, değeri belirlemek için karşılık gelen CME Group Bitcoin vadeli işlemleri uzlaşma fiyatına bölüneceği belirtildi. CME Group küresel başkanı Giovanni Vicioso yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Tarihsel olarak, Ethereum ve Bitcoin yüksek oranda ilişkilidir; ancak, iki varlık zaman içinde büyüdükçe, piyasa dinamikleri birinin performansını diğerinden daha fazla etkileyerek göreceli değer ticaret fırsatları yaratabilir. Ether/Bitcoin Ratio vadeli işlemlerinin eklenmesiyle, yatırımcılar yönsel bir görüşe ihtiyaç duymadan tek bir ticarette Ether ve Bitcoin risklerini yakalayabilecekler.

Mayıs ayında CME Group, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem opsiyon sözleşmelerinin yanı sıra mikro boyutlu Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemleri için günlük süre sonları ekledi. Ayrıca uzmanlara göre kripto para piyasalarında CME Group hamlesine benzer şekilde büyük oyuncuların yeni adımları piyasa genelinde fiyatlara önemli ölçüde etkileri oluşturuyor.

Kriptolarda Son Durum!

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Gayri Safi Milli Hasıla ve İşsizlik Haklarından Yararlanma verilerinin açıklanmasının ardından ABD Dolar Endeksi (DXY) önemli bir yükseliş ivmesi kaydetti. Tarihi verilere göre Dolar Endeksi’nin yükselmesi durumunda başta lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto para piyasalarının genelinde düşüş yaşadı. Ayrıca Fidelity Investments bir spot Bitcoin ETF’si başlatacağına yönelik çalışmalar başlattığın duyurdu. Blackrock’un ETF başvurusu ciddi yükseliş ivmesi başlatmıştı.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre, 30.544 dolar seviyesinden işlem görüyor.