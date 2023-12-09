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Sıcak Gelişme: Bitcoin (BTC) Yine Zirvede, Kripto Paralar Niye Yükseliyor?

Özet

  • BTC fiyatı yeni 2023 zirvesi olan 44.700 dolara ulaştı.
  • SEC ile Fidelity kısa süre önce ETF konusunda görüştü.
  • Görüşmeler sıklaştıkça onayın yaklaştığına dair hissiyat yatırımcı cephesinde güçleniyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Birkaç dakika önce Bitcoin fiyatı 2023 zirvesini daha da yukarı taşıdı ve büyük düzeltme bekleyen analistleri ters köşe yaptı. Yatırımcılar için heyecan verici çok fazla gelişme oluyor. Son birkaç saatte ETF onayının yaklaştığına dair iki büyük sinyal paylaşmıştık. Devam eden yükseliş başlarken da başka bir haber geldi.

Bitcoin, Kripto Neden Yükseliyor?

Son birkaç saatte ETF onayının yaklaştığına dair 2 farklı makale yayınlamıştık. Bunlardan ilki SEC eğitim biriminin vadeli ETF onayında yaptığı uyarıları yeniden paylaşmasıydı. SEC 2021 sonunda vadeli ETF onayını vermeden önce kriptonun riskleriyle alakalı uyarılar paylaşıyordu. Eğer tarih tekerrür ediyorsa ve yakında spot Bitcoin ETF onayı gelecekse buna çok yaklaştığımızı (tekrar eden bu olay ışığında) söyleyebiliriz.

İkinci husus ise 10 Ocak tarihine yaklaşmamıza rağmen GBTC’nin ETF’e dönüşümü için sıfırdan bir başvuru yapılmamış olmasıydı. Mahkeme zaferinin ardından Grayscale bunu yapmadı ve SEC ile görüşmeler başladı. Bu da bize görüşmelerde eski başvurunun direkt olarak onaylanabileceği sinyalinin aldığı ihtimalini fısıldıyor. Dosya güncellemeleri ve süren görüşmeler 10 Ocak öncesinde ilk onayı Grayscale’in alabileceğini gösteriyor.

Üçüncü büyük husus SEC’in birkaç dakika önce sızan habere göre Fidelity ile görüştüğüydü. Bu görüşmede ETF ihraç süreciyle ilgili detaylar (oluşturma, geri alımlar vesair) konuşuldu. Ayrıca haftalardır ETF dosyaları SEC ile görüşmelerin sonucu olarak güncelleniyor.

Sonuç olarak kripto paralar ve hususen Bitcoin fiyatı bu sebepten yükseliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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