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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın vadeli işlemler kolu Binance Futures‘ın 14 Eylül Çarşamba günü TSİ 15.00’da Ambrosus (AMB) için USDT marjinli vadeli işlemleri başlatacağı duyuruldu. Duyurunun ardından Ambrosus ekosisteminin yerel varlığı AMB’nin fiyatı fırlayarak sert yükseldi.

AMB için Vadeli İşlemler Başlıyor

Binance‘ın resmi duyuru kanalından yapılan açıklamada, borsanın vadeli işlemler kolu Binance Futures’ın 14 Eylül Çarşamba günü TSİ 15.00’da Ambrosus (AMB) için USDT marjinli vadeli işlemleri başlatacağı belirtildi.

Açıklamada, “Binance Futures, 14/09/2022 tarihinde saat 15.00’da 20 kata kadar kaldıraçlı USDT AMB kalıcı sözleşmeleri başlatılacak.” ifadelerine yer verildi. Ambrosus ekosisteminin yerel varlığı AMB için başlatılacak olan vadeli işlemlerde maksimum kaldıraç 20x olacak.

Ambrosus Nedir?

Ambrosus, algılama cihazlarının, tedarik zincirlerinin ve akıllı şehirlerin endüstriyel yönetimi için oluşturulmuş Blockchain tabanlı bir ekosistemdir. Geliştiriciler dünyası için açık kaynaklı Ambrosus, küresel ekonominin sektörlerinde güvenli, şeffaf ve bütünleşik veri yönetimine öncülük etmeyi amaçlıyor.

Ambrosus ekosistemi, Blockchain’i nesnelerin interneti (IoT) ile birleştirerek girişimcilere, endüstrilere ve işletmelere verileri güvenli ve verimli bir şekilde yönetmek ve paylaşmak için bir çerçeve sunar. Ambrosus, hızla büyüyen bir Blockchain ekosistemi olarak EIT tarafından ‘Yükselen Yıldız’ olarak kabul edilmiştir. Ambrosus, Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan “Uluslararası Güvenilir Blockchain Uygulamaları Birliği”nin (INATBA) Kurucu Üyesi ve Birleşmiş Milletler 10YPF Sürdürülebilir Gıda Sistemleri’nin de ortağıdır.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Binance’ın duyurusu ile harekete geçen Ambrosus ekosisteminin yerel varlığı AMB yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 62,56 yükselişle 0,04292 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, AMB’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, başta Binance olmak üzere, MEXC, KuCoin, HitBTC ve ProBit Global gibi birçok kripto para borsasını kullanabilir.