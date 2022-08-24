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Sıcak Gelişme: Altcoin Yüzde 40 Yükseldi! Kripto Geliştiricisine Hapis Şoku!

Kripto para piyasalarına bomba gibi düşen yaptırım kararının ardından hapis cezası geldi. Peki altcoin neden yüzde 40 yükseldi?
20:33
24 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Her geçen gün kripto para piyasalarında enteresan gelişmeler yaşıyoruz. Geliştiricisi hapse girerken bu altcoin yükselmeye başladı. Hollanda mahkemesi Tornado Cash geliştiricisi olarak tutuklanan Pertsev için yeni bir karar açıkladı. Peki ne kadar hapis yatacak? ABD’nin yaptırım kararının ardından Tornado cephesinde enteresan gelişmeler oluyor. İşte detaylar.

Tornado Cash Mahkemesi

Son rapora göre, Ethereum mikser uygulaması Tornado Cash uygulamasının geliştiricisi olduğu iddia edilen kişi, mahkemeye kadar 90 gün hapiste kalacak. Karar bugün açıklandı. Hollandalı bir mahkeme sözcüsüne atıfta bulunan bir rapora göre bugün Hollanda’da Den Bosch’ta yapılan bir mahkeme duruşması Pertsev’i 90 gün süreyle hapis cezasına mahkum bıraktı. Mahkeme ayrıca, yargılamaların ilerleyebilmesi için belirlenen 90 günlük süre içinde ilk kamuya açık duruşmanın yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Rapora göre, Pertsev’in avukatları daha önce kefalet talebinde bulunmuştu, ancak bu talep hakim hakim tarafından reddedildi.

Pertsev, geliştiricinin cezai mali akışları gizleme ve kara para aklamayı kolaylaştırmayla ilgili olduğunu belirten suçlamalarla 10 Ağustos’ta Amsterdam’da tutuklandı. Çok sayıda aktivist bu tutuklamanın hukuksuzluğundan dolayı protestolar yaptı. Sosyal medyada ise kripto para topluluğu itirazlarını dile getiriyor ve açık kaynak yazılım geliştiren bir yazılımcının neden tutuklandığının kendilerine açıklanmasını istiyor. Nitekim açık kaynak olarak geliştirilen bu uygulamayı eğer suçlular kullanıyorsa devletlerin hedef tahtasına yazılım geliştiricileri değil bu suçları koyması gerekir.

Pertsev’in tutuklanması açık kaynaklı yazılım geliştirmenin geleceğini de etkileyecek. Yazılım geliştiricileri gelecekte programlarının suçlular tarafından kullanıldığı kanaatiyle hapis cezasına çarptırılabilecek. Daha önce uzun uzun Tornado Cash’in neden sadece suçluların işine yaramadığından bahsetmiştik.

Tornado Cash (TORN) Yükseliyor

Dakikalar önce Binance borsasında işlem gören Tornado Cash (TORN) yaklaşık 13 dolara kadar tırmandı. Popüler altcoin bugün 8,85 dolar ile 12,98 dolar arasında hareket etti.

Fiyatın yükselişiyle alakalı ne bir gerekçe yok. Tether, Tornado Cash sebebiyle herhangi bir adres engellemesi yapmadığını ve yetkili makamlardan kendilerine herhangi bir emir gelmediğini açıkladı. Bu haber “şimdilik” iyiydi, nitekim birçok akıllı sözleşme henüz kendilerine bir talep gelmemesine rağmen Tornado Cash kullanan adresleri engellemişti.

Tüm bunların ortasında ABD’li kongre üyesi Tom Emmer, Hazine Bakanı Yellen’a bir mektup göndererek Tornado Cash’e uygulanan yaptırımları sorgulamıştı. Tornado Cash, bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar tarafından yasadışı kripto işlemlerinin izini gizlemek için yaygın olarak kullanılan Ethereum tabanlı bir mikser uygulamasıdır. ABD, son olarak Lazarus’un Ronin köprüsünü hacklemesiyle milyon dolarları burada akladığını gördü. Daha fazla buna göz yummak istemeyen ABD’li yetkililer top yekun bir yasak kararı aldı. Ancak aktivistler, hükümet baskısı yaşayan siyasiler, gazeteciler ve finansal gizliliğine saygı isteyen bireysel kullanıcılar bu platformu kullanmaya devam etmek istiyor.

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