Shiba Inu’de (SHIB) Analist Görüşü! Shibarium’un Etkileri Sürüyor Mu?

Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda yaşanan sıkıntılar ile karşı karşıya kaldı ve geçtiğimiz ay içerisinde çoğunlukla hareketsiz fiyat hareketleri sergiledi. Bitcoin‘in fiyatı volatiliteli devam ettikçe SHIB’in performansı hem yatırımcılar hem de meraklılar tarafından giderek daha yakından izleniyor.

Shibarium’un SHIB Üzerindeki Etkileri!

Ana ağı Shibarium’un piyasaya sürülmesi öncesinde SHIB’in, holder’ları 0,001 dolarlık bir fiyatla devam ederken umut verici işaretler gösterdiği belirtiliyor. SHIB fiyatı önemli bir artış göstererek orta vadede ilgili seviyeye yükseldi. Ancak bu ralli kısa sürdü.

Ek olarak ana ağın lansmanından hemen önce, kar alma olayı ön plana çıktı ve SHIB fiyatında keskin bir düşüşe neden oldu. Meme token, değerinin %30’undan fazlasını kaybetti ve sonraki satışlardan sonra toparlanmaya çalıştı. Ancak daha olumlu bir gelişme ise Shiba Inu’nun Layer 2 ağı Shibarium’un 28 Ağustos’taki lansmanından bu yana hızlı bir büyüme kaydetti. Ağ yakın zamanda bir milyon cüzdan sınırını aştı ve bu da kullanıcı benimseme ve katılımının arttığını gösteriyor.

Shibariumscam’ın verilerine göre, bu sayı 1,25 milyon. Layer 2 protokolünün başlatılmasından bu yana yaklaşık 3,3 milyon işlemin gerçekleştirilmesiyle ağdaki işlem etkinliği de arttı. Bununla birlikte Shibarium’un faaliyeti yükselişte olsa da Shiba Inu ekosistemindeki token fiyatları üzerinde sınırlı bir etkisi oldu. Geçtiğimiz ay boyunca SHIB’in fiyatı %6’lık bir düşüş gördü ve ekosistemdeki BONE gibi diğer token’lar çift haneli kayıplar yaşadı.

SHIB’de Analist Yorumu

Öte yandan bu gelişmelerin ortasında, Shiba Inu’nun baş pazarlama analisti LUCIE, SHIB’in potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Pazartesi günü attığı bir tweet’te LUCIE, Bitcoin fiyatındaki önemli dalgalanmaların SHIB gibi altcoinler için katalizör olabileceğini öne sürerek piyasayla ilgili bir vizyon paylaştı. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Piyasayla ilgili kişisel vizyonum, öncelikle önemli BTC fiyat hareketliliğine tanık olmamız gerektiğidir. Fırsatı kaçırma korkusu (FOMO) ortaya çıktığında ve yeni yatırımcılar ve para geri akmaya başladığında, altcoinlerin yavaş yavaş ivme kazandığını göreceğiz. SHIB en çok listelenen altcoinlerden biri ve potansiyeli hakkında hiçbir korkum veya endişem yok.

Özellikle SHIB fiyatı 0,000007 doların üzerinde istikrarını korumaya devam etti. Hafta sonu kısa bir yükseliş yaşansa da, 0,0000075 dolar seviyesindeki kilit direnci kırmak hâlâ zorlu. Bu arada MACD, 10 ve 20 üstel hareketli ortalamaların (EMA) yükseliş eğilimindeyken birbirine yaklaşmasıyla potansiyel bir satın alma sinyalinin verebilir.