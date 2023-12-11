SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Analizi: Yükselişteki Belirsizlik ve Endişeler!

Özet

  • SHIB, Aralık ayında %20'nin üzerinde bir artış gösterdi.
  • Ancak teknik analizler, fiyatların 0,00001 dolar seviyesinde düşüş bölgesine girdiğini ve kısa süre sonra düştüğünü gösteriyor.
  • Denge hacmi (OBV) ve RSI gibi göstergeler, Aralık ayının başında dev bir sıçrama yaşandığını ve yükseliş momentumunun güçlü olduğunu gösterdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu (SHIB) boğaları mevcut konuma kadar karlı bir Aralık ayı geçirdi ve fiyatlar %20’nin üzerine çıktı. Ancak teknik analizler son rallinin 0,00001 dolar seviyesinde düşüş bölgesine girdiğini ve fiyatların kısa süre sonra düştüğünü gösterdi.

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SHIB’da Değer KaybıSHIB’de Olumlu Gelişmeler

SHIB’da Değer Kaybı

Meme token’ın fiyatındaki geri çekilme, yalnızca üç hafta önce direnç görevi gören bir bölgeyi yeniden test etti. Bu seviyenin destek görevi görüp Shiba Inu’yu ay boyunca süren yükseliş trendinde tutup tutmayacağını zaman gösterecek. Denge hacmi (OBV), Aralık ayı başında dev bir sıçrama yaşadı. O sırada fiyatlar 0,0000087 dolarlık direnç seviyesinin üzerine tırmanıyordu. Bu artış satın alma hacminde büyük bir artışa işaret ediyordu. RSI da daha da yükseldi ve bir günlük grafikteki güçlü yükseliş momentumunu yansıtacak şekilde yazı kaleme alındığında 61 seviyesindeydi.

SHIB boğaları Kasım ortasındaki düşüşte 0,0000075 dolarlık bölgeyi savunurken piyasa yapısı da yükselişini sürdürdü. Son yükseliş aynı zamanda 0,0000105 dolarlık direnç bölgesine de ulaştı. Aynı zamanda ağustos ayındaki aylık en yüksek seviyeye de yakındı ve 0,0000105 ile 0,000011 dolar bölgesinin güçlü bir arz bölgesi olduğunu gösterebilir.

SHIB’de Olumlu Gelişmeler

Günlük işlem hacmi bu seviyenin üzerinde kapanması SHIB boğaları için olumlu bir işaret olabilir. Yükseliş açısından bir sonraki dikkate değer engel 0,00001188 dolardı. Aralık ayında Shiba Inu, en son düşüşünden önce %29,7 oranında artış gösterdi. Bu durum sosyal hacimdeki artışın açıklanmasına yardımcı oldu. Ağırlıklı hissiyat da SHIB fiyatlarının yükselmesiyle Ağustos ortasından bu yana görülmemiş bir yüksekliğe ulaştı.

Ancak diğer ölçümler düşüş eğilimini vurguladı. Örneğin ortalama kripto para yaşı geçtiğimiz ay boyunca düşüş eğilimi gösterdi. Bu durum ağ çapında dağıtımın olduğunun bir işareti olabilir. Bu aynı zamanda satış faaliyetlerinin arttığının da sinyalini verdi. MVRV oranının da yüksek olması, SHIB holder’larının kar rezervasyonu yapmayı tercih edeceği ve meme token’ın arkasındaki satış baskısını artıracağı yönündeki endişeleri artırdı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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