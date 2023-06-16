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Bitcoin fiyatı kısa süre içinde 26.000 doların üstüne çıktı ve şimdilik 26.500 dolarda zirve yaptı. Peki sırada ne var? Altcoinler beklenen ölçüde yükselişe tepki vermese de yatırımcılar umutlu. Alıcıların yeniden sahneye çıktıktan sonra bazı kritik bölgelerin önemi artıyor.

Bitcoin Yorum

Nisan ayında kurumsal yatırımcılar arasında yapılan Laser Dijital Yatırımcı Anketi, katılımcıların %90’ının, varlığın “büyük bir geleneksel finans kurumu” tarafından desteklenmesi halinde kriptoya para yatırmayı düşünmeye hazır olduğunu gösteriyor. Son BlackRock haberi kurumsal talebin katlanarak artmasına yardımcı olabilir. Bugün yaşanan yükselişin arkasında da bu beklenti yatıyor.

Glassnode kurucu ortakları Yann Allemann ve Jan Happel 15 Haziran’da yaptıkları paylaşımda Bitcoin için geleneksel bir teknik analiz göstergesinin ve iki on-chain göstergenin, Bitcoin’in 2017’deki en yüksek seviyesi olan 20.000 doların üzerine çıkmasından hemen önce ve 2020’nin 3. çeyreğindekine benzer göründüğünü söyledi.

Eğer tarih tekerrür ederse Bitcoin için beklenen ralli başlayabilir.

Kripto Paralar İçin Kritik Seviye

Bitcoin 14 Haziran’da 25.250 dolarlık kritik desteğin altına düşerek ayıların agresif satışlarına işaret etti. Bugün de devam eden yükseliş başlamadan önce fiyatı birkaç dakikalığına aynı desteği ihlal ettiğini gördük. Boğaların daha güçlü bir yükseliş için 20 günlük üstel hareketli ortalama (26.320 dolar) seviyesinin üstünde kapanışlara ihtiyacı var. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 26.300 dolardan alıcı buluyor. Birkaç dakika önce 26.500 dolara ulaşan fiyat bir nebze geri çekildi.

Eğer BTC bu bölgenin üstünde kalıcı olabilirse 50 günlük basit hareketli ortalamaya (27.210 dolar) kadar ralli sürebilir. Bu varsayımın aksine, fiyat 20 günlük EMA’dan aşağı dönerse, ayılar fiyatı yine destek tabanına çekmeye çalışacak.

Boğaların bu seviyeyi tüm güçleriyle savunması bekleniyor çünkü bu seviyenin altına inilmesi, psikolojik açıdan kritik 20.000 dolar seviyesine doğru çöküşün endişesini herkese yayabilir. Elbette SEC’in baskısını da düşünürsek bu senaryoda altcoinlerin çift haneli kayıplar yaşaması muhtemeldir.