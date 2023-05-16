Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para fiyatları 2023’ün başından bu yana dönemsel olarak önemli bir canlanma belirtisi gösterirken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) liderliğindeki ABD düzenleyici incelemesi de aynı derecede yoğunluğunu arttırmış görünüyor. Coinbase, Binance ve Kraken gibi en büyük kripto piyasası oyuncuları bile son aylarda bu durumdan kaçamadı ve soruşturmalarla karşı karşıya kaldı.

SEC Ne Yapmaya Çalışıyor?

SEC, düzenleyici netlik için piyasa talebiyle çelişkili olarak uygulama konusunda kararlı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Yeni bir gelişmede SEC, kripto kuralı oluşturmanın tamamlanmasının yıllar alabileceğini ve o zamana kadar uygulama yoluna gideceğini açıkladı.

Bu bağlamda SEC Başkanı Gary Gensler’e “gel, kayıt ol ve uy” politikası nedeniyle ağır eleştiriler yöneltildiği görüldü. Gensler, mevcut yasaların kripto varlık piyasasını yönetmek için yeterli olup olmadığına cevap veremedikten sonra işler daha da yoğunlaştı.

Bunun yanı sıra gözler Amerika’dan Avrupa’ya döndüğünde ise düzenleyici uygulamalar orada da gerçekleşmeye başlamış durumda. MiCA ile birlikte Avrupa da kripto para alanında net düzenlemeler yaratmayı hedeflemiş gibi görünüyor. SEC ve Amerika’nın aksine Avrupa’da gerçekleşen bu düzenlemeler kripto para yatırımcılarını olumlu etkilemiş görünüyor.

Kripto Pazarında Değişim Vakti Mi?

Kripto işletmelerine karşı artan yaptırım eylemleri ve ABD bölgesel bankacılık krizi ışığında, Bitcoin fiyatı son birkaç haftadır bir miktar değer kaybıyla ilişkili yatay hareketlere ev sahipliği yapıyor. Bu arada, kripto piyasası duyarlılığı, Nisan 2023’teki muhteşem girişinden bu yana yatırımcıların dikkatini çeken PEPE Coin gibi memecoin’lerin yarattığı çılgınlık tarafından domine edildi.

Buna bağlı olarak, kripto takipçisi Ran Neuner, ABD seçim yılına yaklaşırken devam eden düzenleyici incelemenin yakında hafifleyebileceğine inanıyor. Ayrıca, SEC’in 29 Mayıs 2023 Anma Günü civarından başlayarak çok fazla yaptırım eylemi başlatmayabileceğini öngördü.

Neuner, yaklaşan ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde Gary Gensler’in SEC’in üst düzey görevinden alınabileceğini de sözlerine ekledi.