Blockchain analiz platformu Santiment, önemli bir sosyal ölçümün, kripto para piyasalarının çöküşün ardından yakında toparlanabileceğini gösterdiğini duyurdu. Önde gelen analitik şirketi Santiment, lider kripto para birimi olan Bitcoin ve altcoinlere yönelik kritik raporlarını açıkladı.

Santiment Raporları!

Santiment, Bitcoin’in 26.000 doların altına ani çöküşünün ardından sosyal medya platformlarında “ayı piyasası” teriminin kullanımının yükseliş sinyali olarak 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktığını öne sürdü. Santiment açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasalarının toparlanacağına dair olumlu bir işaret, yatırımcılar mevcut piyasa koşullarını giderek ayı piyasası olarak adlandırması gerçeğidir. Tarihsel olarak yatırımcılar FUD (korku, belirsizlik ve şüphe) gösterdiğinde fiyatların artma olasılığı önemli ölçüde artıyor.

Analitik firmasına göre, büyük çaplı yatırımcılar yeniden Bitcoin biriktirmeye başladı ve bu da BTC’nin Çarşamba günkü yükselişine katkıda bulundu.

Bitcoin Çarşamba günü 26.800 dolara kadar yükseldi, çünkü önemli balina ve köpekbalığı adresleri topluca bir kez daha yığınlarına eklendi. Şu anda 10 ila 10.000 BTC tutan 156.660 cüzdan var ve 17 Ağustos’tan bu yana 308,6 milyon dolar biriktirdiler.

Bitcoin, yazı kaleme alındığında son 24 saatte %0,4 düşüşle 26.042 dolardan işlem görüyor.

Santiment’in Altcoin Raporu!

Santiment ayrıca sosyal medyada, Bitcoin’in fiyatını etkileyebilecek piyasa manipülasyonu söylentileri de dahil olmak üzere, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in durumu hakkında artan endişelerin olduğunu da öne sürdü. Şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Binance ve BNB şu anda kriptoda birinci ve üçüncü en hızlı yükselen konular. Başlıca iddialar, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun kendi yerel token’larını desteklemek ve onu temel destek seviyelerinin üzerinde tutmak için Bitcoin paylarını aktif olarak satmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan 2023 yılı başından bu yana yükseliş ivmesi başlatan Bitcoin geçtiğimiz haftalarda yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimindeki düşüşün olası etkileri olarak Amerika Birleşik Devlet’lerinin faiz kararları ve enflasyonla mücadele çalışmaları gösteriliyor.