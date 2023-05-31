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Saatler Kaldı! Yarın Kripto Paralar İçin Bambaşka Bir Gün Olacak!

Özet

  • Borç tavanı oylaması saat 03:30'da yapılacak.
  • Hong Kong saatler sonra bireysel yatırımcıların kripto yatırımı yapmasına izin verecek.
  • 1 Haziran gelişmeleri kripto paraları pozitif etkileyebilir.
23:15
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı Fed üyelerinin pozitif açıklamalarıyla yeniden 27.000 doları aştı ve piyasalardaki düşüş yavaşladı. Bugün 31 Mayıs Çarşamba ve yarın kripto para piyasaları için bambaşka bir güne uyanacağız. Peki kripto para yatırımcılarını önümüzdeki saatlerde neler bekliyor? Yarın neden bu kadar önemli?

ABD Borç Tavanı

ABD’nin 31,5 trilyon dolarlık borç tavanını artırmayı ve yeni federal harcama kesintileri uygulamayı amaçlayan yasa tasarısı meclise geldi. Oylamanın 03:30 sularında yapılması bekleniyor ve muhtemelen ona alınacak. Alınacak çünkü hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların temsilcileri yeterli çoğunluğa sahip olduklarını açıkladı. Bazı Cumhuriyetçiler karşı çıksa da yasa meclisten geçecek gibi görünüyor. Bu da önümüzdeki saatlerde güzel haberin gelmesiyle birlikte Bitcoin’in günlük kapanış sırasında yeni bir zirve yapabileceğini söylüyor.

Meclis’in yasayı onaylaması halinde Senato’ya gidecek ve 5 Haziran’daki son tarih hızla yaklaşırken tartışmalar hafta sonuna kadar uzayabilecek. Senatoda yasanın çok daha hızlı biçimde geçmesi bekleniyor. Yani bugünkü meclis onayı piyasaları fazlasıyla rahatlatacak ve kısa süre içinde Senato onayı da gelecek.

Haziran Faiz Artışı

Bugün üyelerin yaptığı açıklamalarla Mayıs ayındaki Powell açıklamalarını birleştirirsek tek bir sonuç çıkıyor. Haziran ayında faiz artışı yapılmayacak. FedWatch bugün %60+ artırım derken şimdi tam tersi faizlerin sabit bırakılacağını söylüyor. Bu da kripto para yatırımcıları için 1 Haziran tarihini yükseliş için müsait bir döneme dönüştürüyor.

Hong Kong Kripto Kuralları

Yarın peş peşe açıklamalar görebiliriz. Lisanslı borsaların 1 Haziran itibariyle bölgede bireysellere hizmet vermeye başlamasıyla eğer beklenen rüzgar estirilirse kripto paralar için pozitif bir dönem yaşayacağız. Bitcoin fiyatı şimdilik bu gelişmeleri pek umursamasa da yarın ciddi bir sorun olmadığı sürece yükseliş görme ihtimalimiz yüksek.

Perşembe ve Cuma Kritik

Yarın öğlen Avrupa bölgesi enflasyon rakamı açıklanacak eğer çok beklenti üstü bir rakam gelirse DXY güçleneceği için kripto düşebilir. ABD PMI verileri öğlen açıklanacak ve bunlar geldiğinde sizlerle son dakika olarak paylaşacağız. Bu veriler ekonominin güncel durumuna ışık tutuyor, güçlü ekonomi cesur Fed anlamına geliyor bu yüzden aşırı beklenti üstü rakamlar kriptoyu aşağı çekebilir.

Akşam Fed/Harker konuşacak. Bugünkü açıklamaları harikaydı akşam da bu minvalde şeyler söylerse kripto paralar için pozitif olabilir.

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