Temmuz ayında Yargıç Analisa Torres, XRP programatik satışlarının menkul kıymet olarak nitelendirilmediğini ilk kez açıkladığında token fiyatı yükselmişti. Ancak artık kararın verdiği coşkunun etkisi geçtiği ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşı koymaya başladığı için, kripto paranın fiyatı yeniden aşağıya doğru düzeliyor ve bu da token’da büyük satışlara yol açıyor.

Ripple’da 29.2 Milyonluk Hamle!

Zincir üzerindeki balina takipçisi, kripto para biriminin fiyatı üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilecek bir XRP işlemini işaretledi. X üzerinden yapılan paylaşıma göre tek bir balina, toplam 29,3 milyon token’ı merkezi bir borsaya taşıdı. O dönemde değeri 15,13 milyon doların biraz üzerinde olan token’ların toplamı Bitstamp borsasına aktarıldı.

Bunun gibi büyük işlemler ağda yeni olmasa da yatırımcılar arasında endişelere yol açan bir durum. Genellikle yatırımcılar token’ları Bitstamp gibi merkezi borsalara taşıdığında, bu durum token’ları satmak için olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni ise merkezi borsaların daha düşük ücretler ve daha derin likidite sunması ve bu da satışın etkisini hafifletmeye yardımcı olmasıdır.

İşlemin yapıldığı dönemde XRP fiyatı hızlı bir düşüş gördüğünden balinanın çoktan kripto paraları satmaya başlamış olması mümkün. Ancak bu kadar büyük bir stokla daha fazla satış, fiyatın daha da düşmesine neden olabilir ve satış baskısı uzmanlara %20’ye kadar düşüşe yol açabilir. XRP fiyatı zaten zor durumda olduğundan, bu düşüş senaryosu daha olası hale geliyor. Özellikle de daha geniş kripto piyasasının yaygın negatif ivme görmesi ve Bitcoin‘in toparlanma mücadelesi vermesiyle daha da güçlenebilir.

XRP’de Fiyat Geleceği Yorumu!

Analistlere göre buradan bir başka düşüş XRP fiyatının kolaylıkla 0,48 dolar bölgesine düşmesini sağlayabilir. Balinanın Bitstamp’a yaptığı 15 milyon dolarlık büyük hamle endişe verici olsa da boğalar bunu kabul etmedi. İşlemin blockchainde ilk kez görülmesinden birkaç saat sonra, Bybit borsasında 1,5 milyon dolar değerinde büyük bir XRP satın alındığı bildirildi.

Büyük alımlar, XRP fiyatında iki hızlı yükselişe yol açarak kısa süreliğine 0,5311 dolara ulaştı ve ardından tekrar düşüşe geçti. Bu durum kripto para birimi üzerinde balina satışını dengelemeye yardımcı olabilecek önemli miktarda satın alma baskısının olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca token hala 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde duruyor ve bu da en azından orta vadede yükseliş eğilimini gösteriyor. Dolayısıyla satış nedeniyle %20’lik bir artış beklenebilirken, kripto para tekrar toparlanmadan önce düşüş muhtemelen uzun sürmeyebilir.