Ripple Labs, ABD’den gelen olumlu haber sonrasında çalışmalara resmen hız vermiş gibi gözüküyor. Kuzey Avrupa merkezli araştırma ve geliştirme şirketi, Ripple’ın son ortağı oldu ve özellikle merkez bankası dijital para birimleri üzerine önemli çalışmalar yapılacak gibi duruyor.

Ripple’dan Önemli Ortaklık

Ripple tarafından yayınlanan son blog gönderisine bakıldığında “SUPER HOW?” isimli özel blockchain teknolojisi araştırma şirketi ile ortaklık imzalandığı görülüyor. Litvanya merkezli bu blockchain projesi, Axiology isimli projeye yönelik çalışacak. Söz konusu proje, menkul kıymetlerin tokenlaştırılmasına ve bununla ilgili altyapının ayarlanmasına odaklanıyor. Bunun XRP Ledger üzerinde bir proje olarak tasarlandığı aktarılıyor.

Axiology, tokenlaştırılmış bir menkul kıymet alım satım ve işleme sistemi (DLT TSS) altyapısı olarak biliniyor. Bu altyapı, mevcut sermaye piyasaları altyapısının çoklu katmanlarda uygulanabilmesinin önünü açıyor ve aslında iki farklı ekosistemin aynı anda varolmasının da mümkün olmasını sağlıyor.

XRP Ekosistemine Fayda Getirebilir

Bu altyapı ve ortaklık, Ripple’ın inovasyona verdiği önemi gösteriyor. Ripple da blockchain teknolojisinin geliştirilmesine ciddi anlamda katkı yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Ripple’a göre bu ortaklığın temeli blockchain teknolojisinin finans dünyasında ilerlemesi ve XRP de yan hedeflerden birisi olacak. Ripple, DLT pilot programının şu an Ripple ve SUPER HOW? tarafından gerçekleştirileceğini ancak ilerleyen tarihlerde başka şirketlerin de buna dahil olabileceğini aktardı.

Regülatörlerin bu gibi projelere yönelik bakış açıları da çok kritik. Aslında bunun gibi araştırma ve geliştirme ortaklıkları arttıkça Ripple’ın eli de güçlenecek diyebiliriz. Ripple bunun gibi kapsamlı ortaklıklar ile söz konusu sektörün inovatif yönünü elinde tutuyor ve tekelleşme ihtimalini artırıyor. Devletler ve büyük bankalar da bunun gibi gelişmeleri yakından takip ederek Ripple ile olacak olası ortaklık şansını artırıyor.

XRP fiyatı an itibarıyla 0,73 dolardan işlem görüyor ve yükseliş için 0,80 doların üzerine çıkılması gerekiyor. Bu durumda XRP, yeni bir ralli öncesi güç topluyor olabilir.