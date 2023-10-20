Ripple (XRP) Coin Fiyatı Son Durum, Güncel XRP Grafiği Yorum

XRP Coin fiyatı dün 23:44’te paylaştığımız son dakika haberinin ardından 0,53 dolara kadar yükseldi. Yatırımcılar yükseliş hareketlerinin ardından yaşanan ani düşüşler nedeniyle temkinli kaldığı için ralli direnç seviyesini aşamadı. Peki XRP Coin fiyatıyla ilgili bilmeniz gereken detaylar neler? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

Ripple (XRP) Neden Yükseldi?

XRP fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple‘ın kurucu ortağı Christian Larsen ve icra kurulu başkanı Brad Garlinghouse aleyhindeki davayı geri çekmesinin ardından yükselişe geçti. Taraflar anlaşmalı şekilde davadan vazgeçti. Ancak bu SEC için milyonlarca dolarlık kayba neden oldu. Ripple yöneticilerini cezalandırmak için para ve insan kaynağını hunharca harcayan kurum attığı son geri adımla birlikte itibarını daha da zedeledi.

Son zamanlarda neler SEC’in hangi cephelerde savaşı kaybettiğini hatırlayalım;

Temmuz Ripple özet kararında ikincil piyasa satışları menkul kıymet olarak damgalanamaz denildi.

SEC, Ripple kararını ara temyize götürmeye çalıştı ancak mahkemeden bir tokat daha yedi.

GBTC kararı ETF dönüşümünü yeniden değerlendirmesi için SEC’i zorladı. SEC buna itiraz bile edemedi çünkü 3 üyenin 3’ü de SEC’e haksız olduğunu söyledi.

ETF dönüşümünü yeniden değerlendirmesi için SEC’i zorladı. SEC buna itiraz bile edemedi çünkü 3 üyenin 3’ü de SEC’e haksız olduğunu söyledi. ABD’li Temsilciler SEC’i ETF onay vermeye zorlayan bir mektup yazdı.

Dün SEC, Ripple yöneticilerine açtığı davayı geri çekti.

XRP Coin Fiyat Tahmini

10 milyon-100 milyon XRP bakiyesine yatırımcılar birikime devam ediyor. Bu durum balinaların yükseliş beklentisini yansıtıyor. Teknik cepheden bakıldığındaysa XRP Coin fiyatı yüzde 70’e varan bir artış yaşama potansiyeline sahip. XRP’nin yükselen trend çizgisi desteğinden sıçraması onu 0,56 dolar hedefli bir harekete zorluyor.

Eğer 0,56 dolarlık direnç alanında sıkışıp kalmazsa XRP Coin fiyatının Ekim ayında daha yüksek zirveler yaptığını görebiliriz. Bu senaryoda fiyatın yüzde 70 artması ve 0,87 dolara kadar ralliyi sürdürmesi muhtemeldir.

Tersine, yükselen trend çizgisi desteğinin altında bir kırılma aşağıda gösterildiği gibi bir ayı bayrağı kırılmasıyla fiyatın %50 aşağı inmesini sağlayabilir. Bu da yaklaşık 0,25 dolara doğru bir hareket anlamına gelir.

Şimdilik BTC fiyat artışı ve davaya dair XRP lehine yeni gelişmelerin olma ihtimali yükselişi destekliyor.