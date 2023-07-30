Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 29.277 dolardan alıcı buluyor ve bu bölgeye neredeyse çivilenmiş durumda. Sığ volatilite dönemleri can sıksa da uzun sürmediğini biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşanacak önemli gelişmelere bağlı olarak BTC içinde bulunduğu dar aralıktan kurtulabilir. Peki piyasa uzmanlarının tahminleri ne yönde?

Kripto Para Uzman Yorumu

QCP analistleri bugün erken saatlerde piyasalara dair tahminlerini paylaştı. BTC ve ETH, makro manşetlere veya piyasa hareketlerine karşı kayıtsız kalmaya devam ediyor. USD ve hisse senetleri gibi geleneksel makro etkenlerle korelasyonlar neredeyse sıfıra geriledi. Piyasa, bu ayın başlarında XRP kararı etrafındaki dalgalanmadan bu yana yumuşak ve yatay işlem görüyor. NFT, DeFi alanlarındaki daralma ve konsolidasyon da sürüyor.

Analistler ayrıca şunları yazdı;

“Ancak piyasa, Blackrock spot ETF kararının yanı sıra Bitcoin Halving ile yıl sonuna doğru ve gelecek yıl BTC’de volatilitede bir artış ve muhtemelen büyük bir fiyat artışı bekliyor. Bunu çok dik vol eğrisinden (Haziran 2024 hacimleri, 24,5 vol farkla Ağustos 2023 hacimlerinin neredeyse iki katı!) ve ısrarcı bir çağrı çarpıklığından (BTC çağrıları, satışlardan neredeyse 3 vol daha yüksek) görüyoruz. Bu yatay piyasaya rağmen, önemli ölçüde iyi performans gösteren bir strateji veya ürün sınıfı, özellikle bir sonraki boğa koşusuna uzun bir kripto inşa etmek isteyen yatırımcılar için akümülatörler olmuştur.”

Hacim konusunda ufak bir parantez açalım. CME ETH ve BTC opsiyonları neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanların Tavsiyesi

Özetle akümülatör (birikim), spot fiyat önceden belirlenmiş bir aralıkta işlem gördüğü sürece, haftalık olarak spot fiyattan (işlem anında) %10 indirimle BTC veya ETH satın almaya olanak tanıyan, yalnızca profesyonel ve/veya akredite yatırımcılar için uygun (bireysel yatırımcılar değil) sıfır maliyetli bir stratejidir. Spot fiyat aralığın dışında, spot fiyatın >%10 üzerinde işlem görürse, satın alma yapılmaz ve teminat iade edilir. Spot fiyatın >%10 altında işlem görürse, spot fiyata göre %10 indirimle ek coin satın alınır.

“Bunun gibi uzun vadeli yükseliş eğilimi olan orta vadeli bir aralık piyasasında, Akümülatörler gün içi piyasada kötü seviyeleri yakalamadan büyük hareketten önce sistematik olarak indirimli coin satın almak için mükemmeldir. Örneğin geçen ay 26,6 bin ve 1.750 spot ref’ten yapılan bir işlem, yatırımcının BTC ve ETH 30 bin ve 1920’nin altında işlem gördüğü sürece haftalık olarak 24 bin ve 1.570’ten coin almaya devam etmesini sağladı. Şu anda böyle bir işlem yapmak için koşulların geçen aydan bile daha iyi olduğunu düşünüyoruz.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.