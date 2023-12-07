Proje Uçuşa Mı Geçiyor? Tam 8,24 Milyar Token Artık Yok! Memecoin Severlerin Beklentisi Sonunda Karşılık Buluyor!

Shiba Inu topluluğu, Shibarium kullanımına bağlı olarak projenin gerçekleştirdiği ilk SHIB yakım işleminin tamamlanmasının heyecanını yaşadı. Gerçekleşen bu işlem, SHIB’nin geleceği hakkında dedikoduları arttırırken geleceke gerçekleşebilecek büyük token yakım hakkında ilgi çekici tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Shibarium’a bağlı gerçekleştirilen bu ilk yakım işleminde 75.412 dolar değerinde olan 8,24 milyar SHIB yakımı gerçekleşti. Yakım, Shibarium’un 1 Aralık tarihinden bu yana gerçekleşen 5 milyonun üzerinde işlem hacmindeki kayda değer artışın hemen ardından geldi. Özellikle de ağda yakım işlemi öncesinde 3 Aralık tarihinde 7,84 milyon işlemlik zirve yaşanmıştı.

Shibarium Destekli İlk SHIB Yakımı

Bu yakımın önemi sadece büyüklüğünden kaynaklanmıyordu. Aynı zamanda zamanlamasın da çok kritik oldu. Ekip yakımı planlarken Shibarium destekli ilk yakım işleminden önce hedef ücret olarak 25.000 dolar değerinde BONE biriktirmeyi planlamıştı.

Ancak işlem hacminde yaşanan sert yükseliş, ağın bu şartları daha hızlı karşılamasını sağladı ve Shibarium’un giderek daha fazla benimsendiğini ortaya çıkardı.

Shibarium’un Gelecekteki Önemi

Shiba Inu ekibi, Shibarium’u gelecekteki SHIB yakımları konusunda önemli bir katalizatör olabileceğini öngörüyor. Potansiyel olarak ağın işlem hacminde yaşanacak artışlar, SRC-20 basım işlemi için gaz ücreti olarak daha fazla BONE token’ı kullanmakta. İşlem ücretleri şu anda ihmal edilebilir seviyelerde görülse de, SHIB yakımına katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda fon birikimini de desteklemektedir.

Ekibin SHIB token’larını Shibarium’da gerçekleşen işlemlere bağlı ücretleri kullanarak yakma taahhüdü Shibarium’a ait belgelerde de bulunmakta. Bu doğrultuda kullanılan ücretlerin %70’i SHIB’nin yeniden satın alınmasına destek olurken ardından yakılması için tahsis edilerek dolaşımdaki arzı etkili bir şekilde düşürmekte.

Potansiyel Etki ve Gelecekteki Spekülasyonlar

Shibarium tarafından kullanılan bu yakım yöntemi, projenin çok önemli bir yönünü ortaya koymakta. Ekip, SHIB’nin dolaşımdaki arzını azaltmayı hedeflerken kalan token’ların da değerini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım kripto para alanında yaygın bir kanıyla doğrulanmakta ve destek görmekte. Çünkü birçok proje token’ının değerini artırmak adına yakım işlemleri uygulanmıştı.

SHIB hakkında konuştuğumuzda ise, Shibarium destekli yakımların potansiyel etkisi azımsanamaz. Uzmanlar, ağın ayda 5 trilyon ile 20 trilyon SHIB token’ının yakımın kolaylaştırabileceğini tahmin ön görmekte.

Olası bir biçimde bu tahminler doğru çıkarsa, dolaşımdaki Shiba Inu (SHIB) arzında önemli bir azalma da gerçekleşebilir ve bu da piyasa değerini olumlu etkileyebilir.

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