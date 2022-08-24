Ayı piyasası yatırımcı davranışlarını büyük oranda etkilerken, bazı altcoin'ler güncellemeleri ve projeleri ile odak noktası olmaya devam ediyor.

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Ayı piyasası yatırımcı davranışlarını büyük oranda etkilerken, bazı altcoin’ler güncellemeleri ve projeleri ile odak noktası olmaya devam ediyor.

Ethereum’da Kritik Metrik Zirve Yaptı

Ethereum (ETH) %12’nin üzerinde düşüş ile son yedi gün içinde ilk 10 arasında en kötü performans gösteren kripto oldu. Ancak Glassnode’un son verileri, sıfır olmayan bakiyelere sahip toplam ETH adresinin Çarşamba günü 85.367 milyona ulaştığını bildirdi. ETH, bu metrikte rekor tazelemiş oldu. Aktif Ethereum arzı ise son birkaç hafta içinde önemli ölçüde arttı. En son yaklaşık bir ay önce aktif olan Ethereum arzı miktarı, bugün üç ayın en yüksek seviyesi olan 15.6 milyona ulaştı. Galassnode raporunda şu ifadelere yer verdi:

Sıfır olmayan Ethereum adreslerinin sayısı 85.367.215 ile yeni bir rekor kırdı. En son bir ay önce aktif olan ETH arzı miktarı, 3 ayın en yüksek seviyesi olan 15.603.339.480 ETH’ye ulaştı.

Glassnode, önceki 3 ayın en yüksek seviyesi olan 15.599.272.229 ETH’nin 09 Haziran 2022’de gözlendiğinin altını çizdi. Ethereum, bugün yaklaşık %1’lik artışın ardından 1.640 dolar seviyesinin üzerinde kaldı. ETH, bugün 200 milyar dolarlık piyasa değerini yeniden kazandı. ETH’nin mevcut piyasa dominansı ise %19,5 civarında. Ethereum (ETH), 15 Eylül’de hayata geçecek olan ve merakla beklenen Birleştirme yükseltmesine hazırlanıyor. ETH fiyatı, kritik güncelleme sayesinde önemli ölçüde yükseldi ve ayı piyasası koşullarında iyimserliğe yol açtı. Sektörde Smart Contracter olarak bilinen analist Ethereum’un yıl sonunda yeni zirvelere ulaşacağını iddia etti.

Kripto Para Sektörü, Nihai Hedefine İlerliyor

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, kripto paraların benimsenmesi 2022’nin başından bu yana arttı. Kripto pazarındaki en son gelişmeler hakkında yorum yapan GlobalBlock Analisti Marcus Sotiriou şunları söyledi: