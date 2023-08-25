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İddialara göre Shiba Inu (SHIB), Bitcoin (BTC) ve Pomerdoge son zamanlarda yatırımcıların odak noktası oldu. Ekibin açıklamalarına göre istikrarlı gelir arayanlar POMD’u tercih edebilir ve iddialara göre ön satış token’ları tükenmez üzere.

Shibarium Mainnet Lansmanı Shiba Inu’nun (SHIB) Fiyatını Destekleyemedi

Shiba Inu (SHIB) aylardır beklenen Shibarium ana ağını nihayet hayata geçirdi. Shiba Inu’nun (SHIB) Shibarium’unun test ağı büyük bir benimsemeye tanık olmuştu.

Aynı trendle devam eden Shiba Inu’nun (SHIB) Layer-2 blockchain çözümünün ana ağı, cüzdan adreslerinde ve işlemlerinde bir artış kaydetti. Bununla birlikte, Shibarium ana ağ lansmanı Shiba Inu (SHIB) fiyatı üzerinde herhangi bir olumlu etki yaratamadı.

Shibarium mainnet’in lansmanından bu yana Shiba Inu’nun (SHIB) piyasa değeri %10’dan fazla düştü. Dolayısıyla, Shiba Inu’nun (SHIB) mevcut işlem fiyatı 0,00000810 $ seviyesinde seyrediyor.

Potansiyel Bitcoin (BTC) ETF’si

Kripto topluluğu, potansiyel bir Bitcoin (BTC) spot Borsa Yatırım Fonu (ETF) etrafındaki gelişmeleri merakla gözlemliyor. Şimdi, kripto piyasasında önemli bir kişi olan Hedge fon kurucusu Tom Lee, Bitcoin ETF’nin onay alması halinde BTC fiyatının kısa sürede ATH’sini aşabileceğini belirtti.

Bazıları, ETF onayından sonra Bitcoin (BTC) fiyatının 150.000 $ veya 180.000 $ ‘a kadar çıkabileceğini iddia ediyor. Ayrıca bu gelişmenin Bitcoin (BTC) için daha fazla likiditeye yol açabileceğine inanıyorlar. Ancak Bitcoin’in (BTC) fiyat hareketi bu olumlu gelişmeden ayrışmış durumda. Bitcoin’in (BTC) fiyatı geçtiğimiz ay %11 oranında düştü. Dolayısıyla, Bitcoin (BTC) şu anda 26.639,20$’dan el değiştiriyor.

Pomerdoge (POMD) Satış Öncesi Fiyat Grafiği

Pomerdoge, blockchain oyun endüstrisinde yeni bir oyna-kazan (P2E) meme coini olarak tanımlanıyor. Birden fazla fayda ve muazzam bir büyüme potansiyeli sunduğu iddia ediliyor. Bir piyasa raporu, blok zinciri oyun endüstrisinin 2027 yılına kadar 65,7 milyar dolara yükselebileceğini öne sürüyor. Bu nedenle, ekibin iddialarına göre uzmanlar Pomerdoge’un yükselebileceğini düşünüyor.

Proje, Pomergame, Pomerplace ve özel 7,777 NFT koleksiyonundan oluşan yeni bir oyna-kazan (P2E) ekosistemi önerdi. Pomergame, oyuncuların oyun içi karakterlerini oluşturmalarına ve özelleştirilmiş öğeler oluşturarak onları elit statüye yükseltmelerine olanak tanıyacak. Oyuncular altın statüsünde bir Pomer alırlarsa, oyun içi eşyalarını Pomerplace’te satabilirler.

Platform güvenlik ve istikrarı sağladığını iddia ediyor. Token akıllı sözleşmeleri Solid Proof ve Cyber Scope tarafından denetimlerden geçti. Ayrıca, platform likidite havuzunu ömür boyu kilitleyeceğini de açıkladı.

POMD’un ön satışı başladı. Özellikle, ön satışın dört aşaması olacak ve 1. aşama devam ediyor. Platform, ön satış sırasında en fazla 1 milyar POMD tokenı piyasaya sürecek. Bir tokenin mevcut satın alma fiyatı 0,007 dolardan 0,009 dolara yükseldi.

Bununla birlikte, ekibin iddialı açıklamalarına göre token değerinin ön satış turu sırasında 17 kat artması bekleniyor. Ayrıca, piyasa tahminlerine ve iddialara göre, Pomerdoge’un değeri 2023’ün sonuna kadar %4.000 artabilir. Ön satış turundan sonra, ekibin açıklamasına göre POMD tokenleri Uniswap ve diğer önde gelen borsalarda yayına girecek.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.